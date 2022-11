Heftige Klatsche für Wittekind Wildeshausen Kifuta Makangu trifft Wildeshausen 3x ins Herz

Für den Gastgeber war das gestern eine deprimierende Niederlage gegen Hansa Friesoythe. Bis zur Halbzeit sah es eigentlich noch gar nicht so schlecht aus. Das 0:1 resultierte aus einem Fehler in der Abwehr, den Hansa durch gutes Umschaltspiel zur Führung nutzen konnte. Zur Pause deutete da noch nichts auf so ein Debakel hin.

Nach dem Wechsel nimmt das Unheil dann aber schon sehr frühzeitig seinen Lauf. Bereits in der 47. Minute fällt das 0:2 durch einen überflüssigen Freistoß, den Makangu völlig frei stehend mit dem Kopf versenken kann. So frei darf man in der Landesliga einfach nicht stehen gelassen werden.