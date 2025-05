Heftige Klatsche für SKV Büttelborn

Büttelborn. Beim Tabellenzweiten VfR Fehlheim musste Gruppenligist SKV Büttelborn am Mittwochabend antreten – und kam dabei kräftig unter die Räder. 6:0 hieß es am Ende für die Gastgeber, für die SKV war es das bisher schlechteste Ergebnis dieser Punktspielrunde.

Im Dezember hätte diese Partie stattfinden sollen, sie wurde damals aber aufgrund der widrigen Platzverhältnisse abgesagt und auf Ende April verlegt. Dass Büttelborn bereits nach drei Minuten mit einem und nach acht Minuten mit zwei Toren in Rückstand lag, hat dem Team sicher nicht geholfen, in die Partie zu finden. Bereits früh musste die SKV offensiver agieren, was dem Favoriten entgegenkam und dem Tabellenzweiten Raum für Konter bot. 4:0 stand es zur Halbzeit, 6:0 am Ende – die höchste Klatsche für die SKV in dieser Saison.