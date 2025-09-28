Nachdenkliche Blicke bei den Eintracht-Spielern um Kapitän Deniz Darcan und Keeper Felix Basting. Foto: Mario Luge

Heftige Klatsche für die SG Eintracht Eintracht ist in Steinwenden bei 1:5-Niederlage chancenlos und wartet weiter auf den ersten Dreier Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest SG Eintracht Bad Kreuznach Steinwenden

Steinwenden / Bad Kreuznach. Das Warten geht weiter. Das Auswärtsspiel beim SV Steinwenden verlor die SG Eintracht deutlich mit 1:5 (1:2) und steht damit auch nach dem neunten Spieltag noch ohne Sieg da. In der Tabelle nimmt das Team von Trainer Thorsten Effgen weiter den 13. und damit den viertletzten Platz ein. Gerade einmal fünf Punkte stehen zubuche und mit inzwischen 26 Gegentreffern (19 davon auswärts) die zweitschlechteste Defensive aller 16 Fußball-Verbandsligisten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Drei Wechsel in der Startformation: Im Vergleich zum vorangegangenen 2:2-Remis gegen die TuS Marienborn baute Coach Effgen dreifach um: Für Jan Wingenter, Luca Chirivi und Maik Strunk rückten Yannik Wex, Edis Sinanovic und Deniz Darcan in die Startelf und damit eigentlich viel Erfahrung ins Bad Kreuznacher Spiel. Doch das sollte sich nicht auszahlen.

Momentum ist nicht auf Seite der Eintracht: Schon in Minute eins gab’s die kalte Dusche. Maximilian Hell sorgte mit dem ersten Angriff für Steinwendens Führung. Und nur drei Minuten später drohte weiteres Ungemach. Doch Arber Imeraj traf mit seinem Kopfball nur den Pfosten. Auch in der Folge hatten die Gastgeber Möglichkeiten, die Bad Kreuznacher taten sich derweil im Spiel nach vorne schwer. Nächster Rückschlag in der besten SGE-Phase: Nach etwa einer halben Stunde gelang mit dem ersten gefährlichen Schuss aufs SVS-Tor der Ausgleich durch Yannik Wex (32.). Zu diesem Zeitpunkt eher glücklich für die Eintracht. Es folgte trotzdem die beste Gästephase in der Pfalz, allein Zählbares sollte nicht herausspringen. Im Gegenteil: Quasi mit dem Halbzeitpfiff folgte der zweite Nackenschlag, Ex-FCKler Anton Artemov brachte die Pfälzer erneut in Führung (45.+1).