Heftige Klatsche für die SG Eintracht

Steinwenden / Bad Kreuznach. Das Warten geht weiter. Das Auswärtsspiel beim SV Steinwenden verlor die SG Eintracht deutlich mit 1:5 (1:2) und steht damit auch nach dem neunten Spieltag noch ohne Sieg da. In der Tabelle nimmt das Team von Trainer Thorsten Effgen weiter den 13. und damit den viertletzten Platz ein. Gerade einmal fünf Punkte stehen zubuche und mit inzwischen 26 Gegentreffern (19 davon auswärts) die zweitschlechteste Defensive aller 16 Fußball-Verbandsligisten.
Drei Wechsel in der Startformation: Im Vergleich zum vorangegangenen 2:2-Remis gegen die TuS Marienborn baute Coach Effgen dreifach um: Für Jan Wingenter, Luca Chirivi und Maik Strunk rückten Yannik Wex, Edis Sinanovic und Deniz Darcan in die Startelf und damit eigentlich viel Erfahrung ins Bad Kreuznacher Spiel. Doch das sollte sich nicht auszahlen.
Momentum ist nicht auf Seite der Eintracht: Schon in Minute eins gab’s die kalte Dusche. Maximilian Hell sorgte mit dem ersten Angriff für Steinwendens Führung. Und nur drei Minuten später drohte weiteres Ungemach. Doch Arber Imeraj traf mit seinem Kopfball nur den Pfosten. Auch in der Folge hatten die Gastgeber Möglichkeiten, die Bad Kreuznacher taten sich derweil im Spiel nach vorne schwer.
Nächster Rückschlag in der besten SGE-Phase: Nach etwa einer halben Stunde gelang mit dem ersten gefährlichen Schuss aufs SVS-Tor der Ausgleich durch Yannik Wex (32.). Zu diesem Zeitpunkt eher glücklich für die Eintracht. Es folgte trotzdem die beste Gästephase in der Pfalz, allein Zählbares sollte nicht herausspringen. Im Gegenteil: Quasi mit dem Halbzeitpfiff folgte der zweite Nackenschlag, Ex-FCKler Anton Artemov brachte die Pfälzer erneut in Führung (45.+1).
Nach einer Stunde geht nichts mehr: Auch nach dem Wechsel wurde es nicht wirklich besser für die Gäste von der Nahe. Dane Summers (56.) sorgte mit dem 3:1 schnell für die Vorentscheidung, von diesem Rückstand sollten sich die Gäste dann nicht mehr erholen. Leon Schmitt (65.) und Daniel Bender (71.) bauten die Führung für den SV Steinwenden sogar auf 5:1 aus. Die Pfälzer ließen darüber hinaus weitere Möglichkeiten liegen.
Ist die Liga in dieser Saison zu stark oder sind die Bad Kreuznacher zu schwach? Dass die Verbandsliga in dieser Runde nicht schlechter werden würde, war allen klar. Ebenso, dass es für die Eintracht nach erneuter Neuausrichtung kein Selbstläufer werden würde. Noch ist die Saison relativ jung, und bei fünf nicht verlorenen Partien haben die Bad Kreuznacher gezeigt, dass sie mithalten können. Dennoch ist bislang irgendwie der Wurm drin. Nur Unentschieden helfen auf Dauer nicht weiter. Klar ist: Es braucht endlich einen Dreier – als Knotenlöser.
Das sagt Trainer Effgen: „Wir haben wieder mit vielen individuellen Fehlern den Gegner eingeladen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch selbst drei Tore machen. Der Aufwand, den wir für Tore betreiben, ist immens.“
Wie geht es weiter? Es folgen für die Eintracht nun zwei richtungweisende Heimspiele: Zunächst gegen den Tabellennachbarn SV Morlautern, anschließend gegen den drei Punkte besser gestarteten VfB Bodenheim – und damit gegen zwei direkte Konkurrenten im Tabellenkeller.
Eintracht: Basting – Mukamba, Heinrich, Kreuznacht (59. Drees), Blenske, Schäfer (73. Yüksel), Baumann, Sinanovic (85. Wolf), Molnar (67. Cinar), Wex (73. Langer), Darcan.