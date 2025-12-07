 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielbericht
– Foto: Rolf Schmietow

Heftige D/A-Pleite und starke zweite Halbzeit von A/O II

Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Am letzten Spieltag des Jahres fallen in der Fußball-Bezirksliga viele Spiele aus. Dennoch sehen die Fans 14 Tore in nur drei Partien. Ein Team kommt unter die Räder.

Das Kreisderby zwischen dem MTV Hammah und dem TuS Harsefeld II fällt den Witterungsbedingungen zum Opfer. Auch die Partie zwischen dem Deinster SV und RW Cuxhaven wird nicht angepfiffen. Der FC Oste/Oldendorf kann sich die Fahrt nach Stotel sparen.

Heute, 14:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
Abgesagt

Gestern, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
4
2
Abpfiff
Die Ahlerstedter brachten sich mit ihrer eigenen Chancenverwertung um einen entspannten Spielstand zur Halbzeit. „Der Gegner hatte nicht mal auf unser Tor geschossen und trotzdem mussten wir uns wundern, dass wir nicht führen“, sagt Trainer Moris Kaiser. „Nach der Pause haben wir das Spiel weitestgehend kontrolliert und dann auch den Knoten gelöst.“

Gestern, 14:00 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
8
0
Abpfiff
Nachdem die SV Drochtersen/Assel III zuletzt im Aufschwung war, hat der FC Cuxhaven den Kehdingern ihre Grenzen aufgezeigt. „Cuxhaven war uns in allen Belangen überlegen“, resümiert Trainer Henrik Licht. „Mittlerweile kann ich wieder lachen, gefühlt waren wir heute auf Ausfahrt. Trotzdem darf man sich so nicht ergeben, wir lassen uns aber trotzdem nicht unterkriegen und die Hinrunde mit unserer Weihnachtsfeier ausklingen.“

Heute, 14:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
TSV Sievern
TSV SievernSievern
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
0
0
Abpfiff
Keine Tore im Nachbarschaftsduell: Die VSV überwintern nach 17 Spielen auf Platz fünf. Apensen hat sich auf den zehnten Tabellenplatz hochgerabeitet.

Aufrufe: 07.12.2025, 16:45 Uhr
TageblattAutor