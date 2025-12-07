Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
– Foto: Rolf Schmietow
Heftige D/A-Pleite und starke zweite Halbzeit von A/O II
Am letzten Spieltag des Jahres fallen in der Fußball-Bezirksliga viele Spiele aus. Dennoch sehen die Fans 14 Tore in nur drei Partien. Ein Team kommt unter die Räder.
Das Kreisderby zwischen dem MTV Hammah und dem TuS Harsefeld II fällt den Witterungsbedingungen zum Opfer. Auch die Partie zwischen dem Deinster SV und RW Cuxhaven wird nicht angepfiffen. Der FC Oste/Oldendorf kann sich die Fahrt nach Stotel sparen.
Die Ahlerstedter brachten sich mit ihrer eigenen Chancenverwertung um einen entspannten Spielstand zur Halbzeit. „Der Gegner hatte nicht mal auf unser Tor geschossen und trotzdem mussten wir uns wundern, dass wir nicht führen“, sagt Trainer Moris Kaiser. „Nach der Pause haben wir das Spiel weitestgehend kontrolliert und dann auch den Knoten gelöst.“
Nachdem die SV Drochtersen/Assel III zuletzt im Aufschwung war, hat der FC Cuxhaven den Kehdingern ihre Grenzen aufgezeigt. „Cuxhaven war uns in allen Belangen überlegen“, resümiert Trainer Henrik Licht. „Mittlerweile kann ich wieder lachen, gefühlt waren wir heute auf Ausfahrt. Trotzdem darf man sich so nicht ergeben, wir lassen uns aber trotzdem nicht unterkriegen und die Hinrunde mit unserer Weihnachtsfeier ausklingen.“