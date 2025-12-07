Heftige D/A-Pleite und starke zweite Halbzeit von A/O II

– Foto: Rolf Schmietow

Am letzten Spieltag des Jahres fallen in der Fußball-Bezirksliga viele Spiele aus. Dennoch sehen die Fans 14 Tore in nur drei Partien. Ein Team kommt unter die Räder.

Das Kreisderby zwischen dem MTV Hammah und dem TuS Harsefeld II fällt den Witterungsbedingungen zum Opfer. Auch die Partie zwischen dem Deinster SV und RW Cuxhaven wird nicht angepfiffen. Der FC Oste/Oldendorf kann sich die Fahrt nach Stotel sparen. Heute, 14:00 Uhr MTV Hammah Hammah TuS Harsefeld Harsefeld II Abgesagt Gestern, 18:30 Uhr SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O II SG Stinstedt Stinstedt 4 2 Abpfiff Die Ahlerstedter brachten sich mit ihrer eigenen Chancenverwertung um einen entspannten Spielstand zur Halbzeit. „Der Gegner hatte nicht mal auf unser Tor geschossen und trotzdem mussten wir uns wundern, dass wir nicht führen“, sagt Trainer Moris Kaiser. „Nach der Pause haben wir das Spiel weitestgehend kontrolliert und dann auch den Knoten gelöst.“