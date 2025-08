Heftige Auswärtspleite für Titelanwärter Leschede

Gestern herrschte in Baccum eine fantastische Stimmung, und der Stadionsprecher erlebte den Tag seines Lebens. „Sein“ SC Baccum gewann den Saisonauftakt im heimischen Stadion knapp mit 4:1 gegen den FC 47 Leschede, den Verein, der in den letzten Jahren in der Kreisliga und auch in der Bezirksliga starke Leistungen gezeigt hatte.