Heftige 0:5-Klatsche für Arnoldsweiler in Zülpich

Mit einer Niederlage in dieser Höhe hatte bei Viktoria Arnoldsweiler wohl niemand gerechnet, denn ein 0:5 hat es lange Zeit nicht gegeben.

Dies musste der Tabellenvierte der Fußball-Landesliga jedoch bei Aufsteiger Chlodwig Zülpich hinnehmen, weil man an diesem Wochenende einfach das Spiel nicht in den Griff bekommen hat. „Dabei wussten wir eigentlich, was auf uns zukommt, denn ich kenne die Mannschaft noch aus dem vergangenen Jahr und uns war klar, dass Zülpich ein heißes Pflaster ist“, war Viktoria-Trainer Stephan Langen ziemlich baff über die Spielweise seines Teams.