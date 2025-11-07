Heeslinger SC will Erfolgsserie im eigenen Stadion fortsetzen

Nach vier Auswärtsspielen in Folge steht für den Heeslinger SC endlich wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Gegner ist der Tabellenvorletzte, Lupo Martini Wolfsburg. Die Partie wird am Sonntag um 14 Uhr im Waldstadion angepfiffen.

Angesichts der Tabellensituation ist der Heeslinger SC klarer Favorit dieser Partie, doch HSC-Coach Malte Bösch warnt eindringlich davor, das Team aus der Autostadt zu unterschätzen. "Selbst wenn Lupo Martini Wolfsburg mit fünf Punkten im Moment nur Vorletzter ist, sagt das gar nichts über den Gegner aus. Es ist noch nicht allzu lange her, da hat genau dieser Tabellenvorletzte eine Mannschaft wie Egestorf/Langreder mit 5:3 geschlagen. Und das zeigt wieder einmal, dass man in dieser Klasse keine Mannschaft unterschätzen darf. Hinzu kommt, dass Lupo noch vor der Winterpause punkten muss, wenn man die Klasse halten will. Das macht die Aufgabe keinesfalls leichter", so der HSC-Coach, der sich davon aber nicht beirren lässt und einen Sieg seiner Mannschaft fordert.

"Wir wollen in den verbleibenden Spielen bis zur Pause noch so viel Punkte sammeln wie möglich, um uns eine richtig gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu verschaffen. Außerdem haben wir seit Wochen kein Heimspiel mehr gehabt und freuen uns riesig darauf, endlich wieder im eigenen Stadion zu spielen", so Bösch. "Wenn wir an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen, bin ich für Sonntag absolut optimistisch", sagt der HSC-Coach, dessen Team zuletzt sehr konstante Leistungen abgeliefert und bereits 20 Zähler auf seinem Konto hat.

Angesichts der letzten Erfolge dürfte es am Sonntag kaum Veränderungen in der Startformation des Heeslinger SC geben. Ein dickes Fragezeichen steht lediglich hinter dem Einsatz von Tom Trebin, der erst am Ende der Woche wieder ins Training einsteigen kann. "Tom war nach dem Spiel in Wolfenbüttel angeschlagen, aber ich hoffe, dass er Sonntag spielen kann", so Bösch. Verzichten muss der HSC-Coach allerdings auf Peter Bolm, der aus beruflichen Gründen fehlt, und auf die beiden Verletzten Philipp Wilkens und Fabio Gerke.

Luca Rene Althausen ist wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen

Erfreuliche Nachrichten gibt es dagegen von Luca Rene Althausen. Der Defensivspieler ist wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen und will schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen. Ob es dazu am Sonntag schon reicht, bleibt allerdings abzuwarten. "Alles in allem ist die Personalsituation recht erfreulich. Zudem haben wir in der Woche gut trainiert und werden alles daran setzen, die Erfolgsserie am Sonntag fortzusetzen", so Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.