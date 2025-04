Heeslinger SC will aus Meppen drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen

Spiel in Meppen ist eine schwierige Aufgabe für den Heeslinger SC

Die Aufgabe dürfte alles andere als einfach werden, denn Meppens Zweite hat nur einen Punkt Rückstand auf den HSC. Ob die Gäste am Spielsystem mit einer Spitze festhalten oder ihre Taktik ändern, war im Vorfeld der Partie nicht zu erfahren. Allerdings deutete Bösch bereits Veränderungen im System an, ohne dabei auf Einzelheiten einzugehen. In personeller Hinsicht ist erneut Improvisation gefragt, denn der HSC-Coach muss einige Spieler ersetzen.

Entwarnung gibt es von Darvin Stüve, der nach Zahn-OP wieder im Kader steht. Gleiches gilt für Jarno Böntgen, der wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte. Verzichten muss der Heeslinger SC auf die verletzten Stürmer Edison Mazreku (Muskelfaserriss) und Terry Becker (Prellung). Kevin Rehling (Knieverletzung) muss ebenfalls eine Zwangspause einlegen. Oliver Warnke und Oliver Gerken komplettieren das Lager der verletzten Akteure.

Bösch trotz Abnutzungserscheinungen zuversichtlich für das Spiel

„Gegen Ende der Saison zeigen sich erste Abnutzungserscheinungen. Dennoch bin ich für die Aufgabe in Meppen zuversichtlich. Wir haben immer noch 17 gesunde Spieler und können ein schlagkräftiges Team aufbieten. Gut möglich, dass uns der eine oder Nachwuchsspieler unterstützt“, so Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.

In der heimischen Hänsch-Arena werden die Gastgeber alles daran setzen, einen weiteren Sieg einzufahren und in der Tabelle am Heeslinger SC vorbeizuziehen. Die Frage ist, wie die Elf von Tobias Bartels die Niederlage gegen Delmenhorst verkraftet hat. Die Emsländer unterlagen mit 0:2 gegen den aktuellen Tabellenzweiten, der dem SV Meppen II die Grenzen aufzeigte und souverän siegte. Während die Karten im Spiel gegen Atlas klar verteilt waren, gibt es Donnerstag keinen klaren Favoriten, es dürfte die Tagesform darüber entscheiden, wer sich die Punkte sichert.