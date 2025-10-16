Heeslinger SC will auch beim starken Ballsportverein Rehden punkten

Gelingt dem Heeslinger SC am Freitagabend der dritte Erfolg in Serie oder haben die bärenstarken Kicker des Ballsportvereins Rehden am Ende die Nase vorn? Diese Frage wird ab 20 Uhr im Stadion an der Dickeler Straße in Rehden beantwortet.

Fest steht schon jetzt, dass der Ausflug in den Landkreis Diepholz ganz bestimmt kein Spaziergang für das Team von HSC-Trainer Malte Bösch wird. Auf dem Papier liegen die Vorteile zwar aufseiten der Heeslinger, die derzeit den fünften Platz belegen, doch der aktuelle Tabellenzwölfte hat sich in den letzten Wochen von Spiel zu Spiel gesteigert, in den Partien gegen den Tabellenführer aus Delmenhorst und im Lokalderby gegen den TuS Bersenbrück seine Klasse unter Beweis gestellt und vier Punkte gegen die beiden Topteams geholt.

Kein Wunder also, dass Trainer Kristian Arambasic von einer sehr positiven Entwicklung seiner Mannschaft spricht. "Die Mannschaft hat in den letzten zwei Wochen alles gegeben. Beim BSV sieht man wieder Leidenschaft, Power und Intensität. Das hatten wir zu Saisonbeginn noch nicht so, weil wir uns erst finden mussten. Jetzt stimmt die Abstimmung immer besser und das bedeutet für uns: dranbleiben und am Freitag punkten", so der BSV-Coach nach dem starken 1:1-Unentschieden gegen den TuS Bersenbrück.

Malte Bösch geht die Aufgabe in Rehden mit gesundem Optimismus an

Mit gesundem Optimismus geht aber auch Malte Bösch die Aufgabe in Rehden an. "Gegen Hildesheim haben wir eine sehr gute Leistung abgeliefert. Natürlich hatten wir auch ein wenig Spielglück, aber es gibt kein Fußballspiel, in dem der Gegner nicht eine einzige Chance hat. Einiges müssen wir noch besser machen, aber das ist Teil unserer Videoanalyse. Bislang haben wir zwei sehr gute Trainingseinheiten absolviert und ich bin mir sicher, dass wir auch in Rehden bestehen können, wenn wir an die Leistung vom Vorsonntag anknüpfen", sagte Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.

Vier feste Größen aus dem HSC-Kader werden in Rehden nicht dabei sein

Der Trainer feilt noch an der Startformation für Freitag. „Alles in allem könnte die Personalsituation etwas entspannter sein. Mit Fabio Gerken, Philipp Wilkens, Luca Rene Althausen und Edison Mazreku fehlen vier feste Größen aus unserem Kader. Fraglich ist zudem der Einsatz von Noel Lohmann, der an einer Grippe leidet. Die angespannte Situation hat aber auch ihre guten Seiten, denn jetzt können sich die Spieler zeigen, die zu Beginn der Saison noch nicht so zum Zug gekommen sind“, so Bösch im Vorfeld der Partie.