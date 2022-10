Heeslinger SC wieder in der Erfolgsspur

Der Heeslinger SC ist zurück in der Erfolgsspur. Gegen die Arminen aus Hannover feierte die Elf von Trainer Lars Uder am Ende einen glücklichen 1:0-Arbeitssieg. Insbesondere in der zweiten Halbzeit hatten die Platzherren deutlich mehr vom Spiel.

"Das war schon unglückich, dass wir so kurzfristig umstellen mussten, aber Fabian Klinkmann hat unser vollstes Vertrauen und er hat es heute wieder einmal bestätigt", so Co-Trainer Sebastian Sautner mit Blick auf die zweite Halbzeit, in der der Heeslinger Torhüter Nummer 2 seine Mannschaft mehrfach vor einem möglichen Gegentreffer bewahrte.

So glücklich der Spielsonntag letztlich für Lars Uder und sein Trainerteam endete, so unglücklich begann er. Am frühen Morgen musste Torwart Arne Exner absagen. Heeslingens Stammtorwart ist seit gestern ein weiterer Grippe-Patient im Lager des Heeslinger SC.

"Wir waren engagiert bei der Sache, haben immer wieder versucht, für Gefahr zu sorgen, aber irgendwie ist es uns einfach nicht gelungen", so Sebastian Sautner über den Verlauf von Durchgang eins, der für Heeslingen nicht wie erhofft verlief, dafür so ganz und gar nach dem Geschmack der Arminen war. "Wir haben Heeslingen mehrfach beobachtet und deren Schwächen ausgemacht. Außerdem wussten wir um unsere Fitness. Deshalb haben wir uns in den ersten 45 Minuten ganz bewusst weiter zurückgezogen, um dann in der zweiten Halbzeit richtig Druck zu machen. Die Taktik ist im Grunde genommen voll und ganz aufgegangen. Wir haben uns drei glasklare Chancen erspielt, aber ausgerechnet in unserer stärksten Phase erzielen die Heeslinger den entscheidenden Treffer", so Hannovers Trainer Marco Orsolic nach dem Spiel zur ZEVENER ZEITUNG.

Passend zu diesem Sonntag war der einzige Treffer des Spiels eher ein Zufallsprodukt denn der Abschluss einer gelungenen Kombination. Es lief die 65. Minute. Aus der Verlegenheit heraus versuchte es Gideon Baur mit einem Pass in die Tiefe. Eigentlich eine lösbare Aufgabe für die Arminen-Abwehr, doch gleich zwei Verteidiger rutschten am Spielgerät vorbei. Und das landete ganz unerwartet bei Kevin Rehling, der nicht lange fackelte und den Ball zum 1:0 ins Netz beförderte (65.).

Auf dem immer tiefer werden Geläuf mobilisierten die Gäste nochmals alle Kräfte und stemmten sich weiter erfolgreich gegen die Platzherren. Um die eigene Defensive zu stärken, wechselte Lars Uder im weiteren Verlauf noch Tino Schulze, Matti Cebulla und Maxi Köhnken ein. Das Trio konnte in der Offensive ebenfalls nicht allzu viel bewegen, entlastete aber wie erhofft die eigene Defensive, so dass der Tabellenzweite die Führung bis ins Ziel rettete.

"Wir haben in der Vergangenheit viele richtig gute Spiele gemacht. Heute lief es nicht so wirklich gut bei uns. Dafür hatten wir das nötige Glück auf unserer Seite und sind genau zum richtigen Zeitpunkt in Führung gegangen. Trotz der Niederlage hat Arminia eine tolle Leistung gezeigt und war am Ende die erwartet harte Nuss, die es zu knacken galt", sagte Lars Uder nach dem glücklichen Auswärtserfolg, der die Heeslinger weiterhin im Rennen im um die Meisterschaft hält. Da Lupo Martini Wolfsburg im eigenen Stadion mit 1:2 gegen Spelle/Venhaus unterlag, beträgt der Abstand zum Tabellenführer nur noch ein einziges Pünktchen.