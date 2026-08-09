Heeslinger SC weist den Liga-Neuling in die Schranken

– Foto: Thies Meyer

Der Heeslinger SC hat die erste Hürde erfolgreich genommen. Beim Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld gewann das Team von Nico Matern mit 3:0. Großen Anteil am Erfolg hatte Philipp Wilkens, der nach seiner Einwechslung zwei Tore erzielte.

Im Spiel gegen den Liganeuling zeigte sich schnell, dass die Aufgabe alles andere als einfach werden würde. Die Gastgeber waren ihren Kontrahenten durchaus ebenbürtig und so entwickelte sich eine Partie, in der sich beide Teams praktisch neutralisierten.

„Wir hatten gute Phasen im Spiel, aber auch Momente, die nicht gut waren. Wichtig war aber, dass wir in den schlechteren Momenten konzentriert weiter agiert und kaum Chancen der Platzherren zugelassen haben“, so Nico Matern nach der Partie, in der sich die Geduld der Gäste in der zweiten Halbzeit auszahlen sollte. Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff vollendete Joel Schallschmidt eine einstudierte Eckenvariante mit dem Treffer zum 1:0 (55).

Hemmingens Trainer Tim-Hendrik Hoffmann reagierte umgehend, brachte nur Minuten nach dem Rückstand drei frische Akteure und setzte im weiteren Spielverlauf auf eine deutlich offensivere Ausrichtung, um die drohende Niederlage abzuwenden. Heeslingens Reaktion folgte kurze Zeit später. Nico Matern wechselte Philipp Wilkens (ab 68.) für Darvin Stüve in der Hoffnung ein, dass sich in der Folgezeit Räume für Konter und schnelle Umschaltmomente ergeben würden. Ebendiese Räume sollte der schnelle Philipp ‚Pippo‘ Wilkens nutzen.

Taktische Maßnahme des HSC-Trainers führt schnell zum Erfolg



Die taktische Maßnahme war nur zehn Minuten später von Erfolg gekrönt. Der HSC-Stürmer vollendete einen dieser Umschaltmomente eiskalt zum 2:0. Und es sollte noch besser kommen: Wenige Minuten vor dem Abpfiff war ‚Pippo‘ erneut zur Stelle und markierte den 3:0-Endstand.

„Ich freue mich riesig, dass wir im Trainerteam richtig lagen und unsere Taktik aufgegangen ist. Und ich freue mich noch mehr für Pippo. Er ist ungemein fleißig im Training und hat sich mit seinen beiden Toren dafür belohnt. Natürlich freue ich mich auch darüber, dass wir mit einem Sieg in die neue Saison gestartet sind. SC Hemmingen-Westerfeld war der erwartet unangenehme Gegner. Ich bin mir sicher, dass es im Verlauf der Saison einige Mannschaften geben wird, die hier einen schweren Stand haben werden. Bis Mittwoch können wir uns über den Auswärtssieg freuen. Dann aber richten wir den vollen Fokus auf unser erstes Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig II“, so Nico Matern.