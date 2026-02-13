Heeslinger SC vor Rückrundenstart: Fitnesscenter statt Rasen

– Foto: Horst Vogler

Nach einer schwierigen Vorbereitung startet der HSC am Samstag in die Rückrunde. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres trifft die Elf von Malte Bösch auswärts auf Eintracht Braunschweig II. Die Partie wird um 15.45 Uhr angepfiffen.

„Für uns ist das natürlich ein absoluter Kaltstart. Wir haben in der gesamten Vorbereitung nur dreimal auf Kunstrasen trainiert und statt der vier geplanten Spiele nur ein einziges Testspiel bestritten. Momentan können wir eigentlich gar nicht abschätzen, wo wir stehen“, so der HSC-Coach, dessen Team am Mittwochabend beim OSC Bremerhaven gastierte. Wirklich zufrieden war Bösch mit dem Leistungstest nicht. Sein Team gab eine 2:0-Führung aus der Hand und unterlag am Ende noch mit 3:4..

Aus Sicht von Bösch war das Ergebnis aber eher zweitrangig. „Wichtig ist, dass praktisch alle Spieler zum Einsatz gekommen sind und wir diesen Test auf Kunstrasen bestritten haben, denn in Braunschweig spielen wir auf dem gleichen Untergrund“, so Bösch, der in den letzten Wochen kräftig improvisieren musste. Statt Training auf dem Fußballplatz standen diverse Einheiten in Fitnesscentern im Umland auf dem Programm. Zusätzlich wurde in der Halle trainiert. „Trotz der schwierigen Umstände ist die Stimmung gut. Es spricht zudem für die Moral in der Mannschaft, dass alle Spieler bei den verschiedenen Trainingseinheiten voll mitgezogen haben.“

Ob die etwas andere Vorbereitung allerdings zu einem erfolgreichen Rückrundenstart reicht, muss sich erst noch zeigen. „Natürlich sind wir gewarnt. Braunschweig hat zum Ende der Hinrunde richtig gute Leistungen gezeigt und hat im Leistungszentrum der Profis natürlich ganz andere Trainingsmöglichkeiten als wir. Andererseits haben wir uns zur Rückrunde nochmals verstärkt und werden alles daran setzen, erfolgreich in das Jahr 2026 zu starten“, so der HSC-Coach im Vorfeld der Partie.