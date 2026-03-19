Heeslinger SC vor Pflichtaufgabe gegen Bienen

Am 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft Spitzenreiter Heeslinger SC auf den Vorletzten SV Holthausen Biene. Nach dem knappen Hinspielerfolg der Heeslinger stehen die Vorzeichen eindeutig.
Am kommenden Sonntag empfängt der Tabellenführer Heeslinger SC (20 Spiele, 41 Punkte) den Aufsteiger SV Holthausen Biene (18 Spiele, 6 Punkte) auf heimischem Terrain. Nach 13 Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen liegt Heeslinger klar an der Spitze und gilt als einer der Anwärter auf den Aufstieg. Die Offensive hat bereits 49 Treffer erzielt, die Defensive 33 Gegentore zugelassen.
Für Holthausen Biene, derzeit Letzter der Tabelle, spricht die Statistik eine deutliche Sprache: Nur ein Sieg aus 18 Partien und 21 erzielte Tore spiegeln die aktuelle Form wider. Die Mannschaft steht unter erheblichem Druck, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verringern.
Im Hinspiel setzte sich der Heeslinger SC knapp mit 3:2 durch. Bereits in der 15. Minute brachte Mazreku die Gäste in Führung, bevor Köhler und Stüve die Partie entschieden. Die späten Treffer der Holthausener Thelen und Koné konnten den Ausgang nicht mehr ändern. Dieses Ergebnis unterstreicht die bisherige Überlegenheit der Heeslinger, lässt aber Spielwitz der Gäste erkennen, die auch gegen den Tabellenführer Chancen erzielen können.
Mit Blick auf die Tabellenpositionen ist ein dominantes Auftreten der Heeslinger wahrscheinlich. Die Offensive der Spitzenmannschaft trifft auf eine der schwächsten Defensiven der Liga, während Holthausen Biene vor allem auf Konter und Standardsituationen setzen dürfte.
Die Begegnung verspricht eine klare Rollenverteilung: Heeslinger SC als Favorit, SV Holthausen Biene als Außenseiter. Die Hausherren haben zudem die Chance, den Vorsprung auf die Verfolger 1. FC Germania Egestorf-Langreder (38 Punkte) und SV Atlas Delmenhorst (38 Punkte) auszubauen.