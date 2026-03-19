Heeslinger SC vor Pflichtaufgabe gegen Bienen Tabellenführer gegen abgeschlagenen Aufsteiger: Ein Favoritenschreck ist kaum zu erwarten von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft Spitzenreiter Heeslinger SC auf den Vorletzten SV Holthausen Biene. Nach dem knappen Hinspielerfolg der Heeslinger stehen die Vorzeichen eindeutig.

Favorit klar gesetzt Am kommenden Sonntag empfängt der Tabellenführer Heeslinger SC (20 Spiele, 41 Punkte) den Aufsteiger SV Holthausen Biene (18 Spiele, 6 Punkte) auf heimischem Terrain. Nach 13 Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen liegt Heeslinger klar an der Spitze und gilt als einer der Anwärter auf den Aufstieg. Die Offensive hat bereits 49 Treffer erzielt, die Defensive 33 Gegentore zugelassen. Für Holthausen Biene, derzeit Letzter der Tabelle, spricht die Statistik eine deutliche Sprache: Nur ein Sieg aus 18 Partien und 21 erzielte Tore spiegeln die aktuelle Form wider. Die Mannschaft steht unter erheblichem Druck, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verringern.