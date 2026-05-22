Heeslinger SC verplichtet Mika Eickhoff von Kickers Emden

Der Heeslinger SC vermeldet mit Mika Eickhoff einen namhaften Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 22-jährige Offensivspieler, der zuletzt in der Regionalliga Nord für Kickers Emden auflief, schließt sich dem HSC an.
Für den HSC ist die Verpflichtung Eickhoffs eine besondere Rückholaktion. Bereits in jungen Jahren durchlief er den JFV A/O/Heeslingen, wo er schon früh durch seine Torjägerqualitäten und Vorlagen auf sich aufmerksam machte. Über das Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen führte sein Weg in den Herrenbereich, wo er unter Trainer Christian Brand wertvolle Erfahrungen in der Bremen-Liga sowie der Regionalliga Nord sammelte.
Besonders in den letzten beiden Spielzeiten bei Kickers Emden unterstrich Eickhoff seine Entwicklung: In 57 Regionalliga-Einsätzen erzielte er starke 18 Treffer und bereitete neun weitere Tore vor. Insgesamt blickt der beidfüßige Angreifer auf eine beeindruckende Bilanz von 187 Pflichtspielen mit 82 Toren und 53 Assists im Jugend- und Herrenbereich zurück.
„Perfekte Möglichkeit“
Die Verantwortlichen des Heeslinger SC freuen sich über die Entscheidung des Offensivspielers. Mika Eickhoff selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung in der Region: „Ich bin sehr froh, dass der Wechsel geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren super, sodass ich mir den Wechsel sofort vorstellen konnte“, so Eickhoff. Für ihn ist der Schritt zum HSC auch eine strategische Entscheidung, um den ambitionierten Fußball mit seinem Studium in Einklang zu bringen.
Für den aus Tarmstedt stammenden Eickhoff ist der Wechsel zum Heeslinger SC auch eine Rückkehr in die Heimat. Sein fußballerischer Werdegang nahm in der Region Fahrt auf: Bereits in jungen Jahren durchlief er die Jugendmannschaften des JFV A/O/Heeslingen. Besonders in der Saison 2017/18 stellte er dort als U15-Spieler sein außergewöhnliches Talent unter Beweis, als er in 18 Spielen beeindruckende 15 Tore erzielte und zudem 21 Treffer vorbereitete. Auch in der U14-Zeit beim JFV konnte er mit 16 Toren und 15 Vorlagen in 19 Partien glänzen.