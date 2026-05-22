Heeslinger SC verplichtet Mika Eickhoff von Kickers Emden Offensivspieler mit Regionalligaerfahrung verstärkt den HSC von FuPa Lüneburg · Heute, 06:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kickers Emden

Der Heeslinger SC vermeldet mit Mika Eickhoff einen namhaften Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 22-jährige Offensivspieler, der zuletzt in der Regionalliga Nord für Kickers Emden auflief, schließt sich dem HSC an.

Für den HSC ist die Verpflichtung Eickhoffs eine besondere Rückholaktion. Bereits in jungen Jahren durchlief er den JFV A/O/Heeslingen, wo er schon früh durch seine Torjägerqualitäten und Vorlagen auf sich aufmerksam machte. Über das Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen führte sein Weg in den Herrenbereich, wo er unter Trainer Christian Brand wertvolle Erfahrungen in der Bremen-Liga sowie der Regionalliga Nord sammelte. Besonders in den letzten beiden Spielzeiten bei Kickers Emden unterstrich Eickhoff seine Entwicklung: In 57 Regionalliga-Einsätzen erzielte er starke 18 Treffer und bereitete neun weitere Tore vor. Insgesamt blickt der beidfüßige Angreifer auf eine beeindruckende Bilanz von 187 Pflichtspielen mit 82 Toren und 53 Assists im Jugend- und Herrenbereich zurück.