Heeslinger SC verpflichtet Torwarttalent aus der U19-Regionalliga

Der Heeslinger SC hat seine Planungen für die kommende Spielzeit weiter vorangetrieben und sich die Dienste von Torhüter Laurin Peschlow gesichert. Der Oberligist verpflichtet den U19-Stammkeeper des JFV A/O/B/H/H, der in der Regionalliga aktiv ist und als vielversprechendes Torwarttalent gilt.

Der junge Schlussmann kennt das Umfeld beim HSC bereits gut. In der Vergangenheit trainierte er regelmäßig mit der Mannschaft und konnte sich früh einen Eindruck vom Verein verschaffen. Ausschlaggebend für den Wechsel waren für ihn vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen sowie die Trainingsbedingungen auf der Torwartposition.

„Da ich die Mannschaft schon lange kenne und oft mittrainiert habe, fühle ich mich hier sehr wohl. Besonders gefallen haben mir von Anfang an die offenen und ehrlichen Gespräche. Mit Malo und Björn habe ich zwei sehr gute Torwarttrainer, mit denen ich mich super verstehe und von denen ich schon viel lernen konnte“, erklärte Peschlow seinem Wechsel auf dem Instagram-Kanal seines neuen Vereins.