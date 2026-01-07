Heeslinger SC verpflichtet Spieler mit Drittliga-Erfahrungen

Der Oberligist Heeslinger SC hat in der Winterpause personell nachgelegt und zwei Veränderungen im Kader bekanntgegeben. Über den vereinseigenen Instagram-Kanal stellte der Klub einen externen Neuzugang sowie eine interne Verstärkung für den weiteren Saisonverlauf vor.

Mit sofortiger Wirkung schließt sich Philipp Eggersglüß der Mannschaft von Trainer Malte Bösch an. Der Defensivspieler stand seit dem Sommer 2020 für den SV Atlas Delmenhorst in der Regionalliga und Oberliga auf dem Platz. Zuvor sammelte er höherklassige Erfahrung in der 3. Liga, wo er in den Spielzeiten 2015/16 bis 2017/18 für Werder Bremen II auflief. Zu seinem Wechsel äußerte sich Eggersglüß auf Instagram: „Durch den Wechsel nach Heeslingen lässt sich aufgrund des kürzeren Fahrtwegs meine Leidenschaft für den Fußball besser mit der Familie verbinden. Nach sehr ehrlichen Gesprächen mit Atlas sowie mit Heeslingen ist es für mich der richtige Schritt. Außerdem habe ich von einigen Spielern nur Positives über das Team gehört. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung.“

Nachwuchsspieler Lasse Schumacher fest in den Kader