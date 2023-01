Heeslinger SC verpflichtet Nico Matern Mittelfeldspieler kommt vom SV Atlas Delmenhorst

Den Wechsel des 30-Jährigen hat der HSC vor wenigen Minuten auf seinen Social-Media-Seiten bekanntgeben. Nico Matern hat den Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst unverhofft verlassen und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Heeslinger SC an. Der Vize-Kapitän gehörte in Delmenhorst zu den Stammspielern und schnürt seine Schuhe künftig in der Oberliga.

Für den Heeslinger SC ist dieser Wechsel ein wahrer Glücksgriff, denn Matern bringt reichlich höherklassige Erfahrungen mit nach Heeslingen. Nach seinen Stationen in Drochtersen, Schönberg, Wuppertal, Rostock, Buxtehude, Teutonia Ottensen und Oldenburg hat er seinen laufenden Vertrag nach nur einem Jahr beim SV Atlas Delmenhorst aufgelöst und wechselt in den Landkreis Rotenburg (Wümme).

Hier die Meldung des Vereins:

Vom SV Atlas Delmenhorst wechselt Nico Matern in unser Team!

„Wir kennen Nico schon sehr lange, weil er ein Spieler aus der Region ist. Immer wieder mal gab es Kontakt zwischen uns. Nico kommt vom Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst und war dort Kapitän der Mannschaft. Er ist fit und wird uns mit seiner Erfahrung sehr helfen. Ich möchte mich ausdrücklich bei Atlas Delmenhorst und Bastian Fuhrken bedanken, die diesen Wechsel mit möglich gemacht haben“, so Carsten Schult.