Heeslinger SC verliert torreiches Testspiel 4:6 gegen Kickers Emden

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt erwischte das Team von der Küste den besseren Start und ging bereits in der Anfangsphase durch zwei Treffer von Theo Schröder mit 2:0 in Führung (9. Und 14.). Mitte der ersten Halbzeit hatte sich der Oberligist aus Heeslingen ein wenig freigeschwommen und verkürzte durch Terry Becker auf 1:2 (24.), doch nur fünf Minuten später erzielte Felix Göttlicher den dritten Emdener Treffer. Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff war Terry Becker erneut zur Stelle und traf zum 2:3.

Vor kleiner Zuschauerkulisse gab es beim 4:6 ein richtiges Torfestival. Obwohl die Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz in Sittensen ebenfalls nicht ideal waren, boten beide Teams gute Leistungen, wobei sich der Regionalligist am Ende 6:4 gegen den Oberligisten durchsetzte.

Die ersten Minuten des zweiten Durchgangs standen dann erneut ganz im Zeichen des Regionalligisten, der durch Treffer von Michael Eickschläger (50.) und Marten-Heiko Schmidt (59.) auf 5:2 davonzog. Die Gastgeber aus Heeslingen gaben sich aber keinesfalls geschlagen und verkürzten nur drei Minuten später auf 3:5. Torschütze war erneut Terry Becker. Ein Viertelstunde vor dem Abpfiff erhöhte David Schiller sogar auf 6:3, doch Darvin Stüve traf im direkten Gegenzug zum 4:6-Endstand.

„Nach den sechs Gegentoren gegen Spelle haben wir heute erneut sechs Treffer hinnehmen müssen. Das ist eindeutig zu viel. Allerdings waren die Bedingungen heute nicht gerade ideal. Zudem haben wir gegen einen Regionalligisten gespielt. So gesehen haben wir uns recht gut verkauft und unsererseits eine ordentliche Leistung abgeliefert. Im Ballbesitz haben wir überzeugt, aber es gab leider auch Szenen, in denen wir es dem Gegner viel zu leicht gemacht haben. Unterm Strich haben wir mit diesem Testspiel aber das erreicht, was wir erreichen wollten: Wir sind im Rhythmus geblieben und haben gegen einen ambitionierten Regionalligisten vieles richtig gemacht. Außerdem haben die Spieler, die bisher noch nicht so zum Zug gekommen sind, Einsatzzeiten bekommen“, so Malte Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.