Heeslinger SC verliert erneut und kann die Talfahrt nicht stoppen

Der Heeslinger SC kann die Talfahrt beim Tabellenführer HSC Hannover nicht stoppen. Obwohl die Ef von Malte Bösch in der Landeshauptstadt eine überzeugende Leistung ablieferte, musste sie sich am Ende mit einer 1:3-Niederlage abfinden.

Da half es auch wenig, dass HSC-Coach Vural Tasdelen die starke Vorstellung der Gäste ausdrücklich lobte und ihnen eine überzeugende Leistung attestierte. Unterm Strich stand der Heeslinger SC erneut mit leeren Händen. Dabei hatte die Partie so verheißungsvoll begonnen. Gerade einmal 30 Sekunden waren absolviert, als Jarno Böntgen Fabio Gerken mit einem Steilpass in Szene setzte. Der ließ sich nicht lange bitten und erzielte das 1:0. Allerdings währte die Freude über die frühe Führung nur ganze vier Minuten. Nach einer Ecke staubte Luc-Elias Fender zum 1:1-Ausgleich ab.

Nach dem fulminanten Auftakt entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste aus Heeslingen gegen Ende der ersten Halbzeit die besseren Torchancen hatten. Pech hatte Luca-Rene Althausen, der zehn Minuten vor dem Seitenwechsel nur die Latte traf. Fabio Gerke erging es nicht besser. In der 40. Minute hatte er nur noch den gegnerischen Torwart vor sich, doch sein Schuss war nicht platziert genug.

Der zweite Durchgang war gerade drei MInuten alt, als der Spitzenreiter in Führung ging. Während die Gäste noch um Ordnung in ihrem Spiel bemüht waren, gaben die Platzherren Gas und gingen durch Johann Wagner mit 2:1 in Führung. Danach hatte Hannover die stärkste Phase und drängte auf einen weiteren Treffer, doch ein ums andere Mal fanden sie in Tim Tempel ihren Meister. Der U19-Keeper bot eine ganz starke Leistung und hatte großen Anteil daran, dass sein Team im Spiel blieb.