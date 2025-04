Heeslinger SC unterliegt 0:1 nach enttäuschender Vorstellung beim Letz

Heeslingens Coach war richtig sauer, denn das Abschlusstraining ließ nichts Gutes erahnen. "Man hat es bereits am Freitag an der Einstellung gesehen. Das Abschlusstraining lief richtig schlecht. Die Jungs waren mit ihren Gedanken überall, aber nicht bei der nächsten Aufgabe", so der HSC-Coach gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.

Und so verlief auch das Gastspiel im Drömlingstadion in Vorfelde. Während die Platzherren von der ersten Sekunde voll bei der Sache waren, ließen die Gäste alle spielerischen Tugenden vermissen. "Die Mannschaft von Gerrit Güterbock war gallig, aggressiv und konzentriert und hat uns sofort den Schneid abgekauft", so Bösch über den Auftritt seines Teams, das nicht zum ersten Mal die bittere Erfahrung machte, dass in der Oberliga keine Geschenke verteilt werden.

Ansonsten verpufften die meisten Aktionen schon in der Entstehung. "Wir haben in zu vielen Situationen die falsche Entscheidung getroffen oder einfach zu ungenau gespielt. So kann man ein Spiel einfach nicht gewinnen", kritisierte Bösch sein Team. Zu allen Überfluss geriet seine Mannschaft in Rückstand. Nach einer Ecke kam Canel-Liam Topsakal zum Schuss und erzielte aus kurzer Distanz die Führung für sein Team (58.). Malte Bösch reagierte und brachte zunächst Fabio Gerke für Lenn Spremberg (65.). In der 75. Minute folgten Kevin Rehling und Darvin Stüve für Peter Bolm und Maxi Köhnken, doch auch sie konnten dem Spiel ihrer Elf keine neuen Impulse geben.

Zu allem Überfluss verletzte sich Kevin Rehling nach wenigen Minuten und musste durch Justin Sauermilch ersetzt werden. In der Schlussphase setzten die Gäste alles auf eine Karte, mussten sich am Ende aber mit der bitteren Niederlage abfinden. "Jeder Einzelne sollte sich heute mal an die eigene Nase fassen. Die Niederlage haben wir uns selbst eingebrockt", so ein sichtlich enttäuschter HSC-Coach.