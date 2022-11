Heeslinger SC testet gegen Werder Bremen

Der Fußball-Oberligist Heeslinger SC bestreitet am Dienstag, 15. November, ein Testspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen. Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften.

Anpfiff ist um 19 Uhr im Waldstadion in Heeslingen. Tickets gibt es im Vorverkauf für 13 Euro unter grandticket.de, an der Abendkasse für 15 Euro. Beide Mannschaften haben bereits mehrfach gegeneinander getestet.Für Werder Bremen ist es das erste von zwei Testspielen vor der WM-Pause. Am Sonnabend trifft der Tabellensiebte im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres auf RB Leipzig. Für den Heeslinger SC liegt das Testspiel zwischen der Auswärtspartie gegen die FT Braunschweig (12. November) und dem Derby bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf (18. November). Heeslingen ist aktuell Tabellenvierter der Oberliga Niedersachsen.