Heeslinger SC stürmt an die Tabellenspitze der Oberliga

– Foto: Lennart Blömer

Der Heeslinger SC ist derzeit nicht zu stoppen. Am Mittwochabend feierte die Elf von Malte Bösch bereits den fünften Sieg in Folge. Im heimischen Waldstadion feierten die Gastgeber im Spitzenspiel gegen SV Wilhelmshaven einen verdienten 5:0-Erfolg.

Rund 500 Zuschauer hatten sich auf den Weg ins Heeslinger Waldstadion gemacht, um das Duell um die Spitzenposition live mitzuerleben. Bei hervorragenden äußeren Bedingungen sahen sie ein Spiel, in dem insbesondere die Gastgeber zu überzeugen wussten. Zwar standen die ersten Minuten der Partie ganz im Zeichen der gegnerischen Elf, die die Aktionen der Platzherren schon im eigenen Strafraum störte, doch das frühe Pressing forderte seinen Tribut. Nach einer starken Anfangsphase ließ der Druck der Wilhelmshavener merklich nach, sodass die Elf von Malte Bösch immer besser ins Spiel fand und im Gegensatz zu ihren Kontrahenten zielstrebiger vor dem Tor agierte.

Erst elf Minuten waren gespielt, als sich der wieselflinke Mateo Zovko auf der rechten Seite durchsetzte und Maxi Köhnken bediente. Der ließ sich nicht lange bitten und traf zur umjubelten 1:0-Führung. Kurze Zeit später stand der Schütze zum 1:0 wieder im Brennpunkt des Geschehens. Nach einem tollen Pass von Terry Becker scheiterte der Mittelfeldspieler am gegnerischen Keeper, der sich bei seiner Rettungstat allerdings verletzte und nicht weiterspielen konnte.

Für ihn wurde Marlon Kuhlmann eingewechselt. Sein Start verlief denkbar unglücklich. Ein Abschlag landete über einen kleinen Umweg bei Maxi Köhnken, der den Keeper an der Strafraumgrenze mit einem Lupfer überlistete und den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. In der Folgezeit war die Unsicherheit in der Wilhelmshavener Abwehr allgegenwärtig. Bis zum Halbzeitpfiff gelang ihnen kein Anschlusstreffer.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verstärkten die Gäste den Druck und drängten mit aller Macht auf das gegnerische Tor, doch Heeslingens Abwehr behielt die Kontrolle und ließ in dieser wichtigen Phase keinen Gegentreffer zu. Stattdessen schalteten die Platzherren nach einer abgewehrten Offensivaktion blitzschnell um und wussten ihre Konterchance zu nutzen. Nach einem Zuspiel von Mateo Zovko erzielte Joel Schallschmidt das 3:0 für sein Team.

Wilhelmshaven hat dem HSC nichts entgegenzusetzen

Die Gäste steckten zunächst nicht auf, doch als Patrick Papachristodoulo die gelb-rote Karte erhielt, war es endgültig um sie geschehen. In der Schlussphase hatten sie der Offensive der Heeslinger nichts mehr entgegenzusetzen und konnten weitere Treffer nicht mehr verhindern.

So war es Lennard Martens, der nach Vorarbeit von Tjade Motzkus auf 4:0 erhöhte. Den Schlusspunkt zum 5:0 markierte Darvin Stüve, der in der zweiten Halbzeit als Joker eingewechselt wurde.

„Natürlich bin ich glücklich über diesen Wahnsinnssieg. Allerdings hätte ich Wilhelmshaven wesentlich stärker eingeschätzt, aber das ist in diesem Moment egal. Wir haben den vielen Zuschauern ein tolles Spektakel geboten. Ich freue mich riesig auf das Spiel am Sonntag gegen SV Holthausen/Biene, wobei ich der Mannschaft schon gesagt habe, dass es nach diesem tollen Abend ungemein schwer werden wird, sich auf eine Partie gegen den Tabellenletzten zu konzentrieren“, so Malte Bösch nach dem Spiel. Die Partie gegen das Schlusslicht der Liga wird am Sonntag um 15 Uhr im Waldstadion angepfiffen.