Heeslinger SC stellt neuen Co-Trainer vor

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Der neue Co-Trainer für das erste Heeslinger Männerteam steht fest: Dimitri „Dima“ Fiks wird ab kommender Saison gemeinsam mit Cheftrainer Nico Matern das Trainerduo bilden. Das verkündete der HSC auf seinem Instagramkanal.

Bis einschließlich der Saison 24/25 war er ebenfalls als Co-Trainer der zweiten Männermannschaft des SV Drochtersen/Assel, die zuletzt in der Landesliga antraten, aktiv. „Nach einer kleinen Fußballpause freue ich mich nun sehr auf meine Aufgabe als Co-Trainer und darauf, Nico bei der kommende Herausforderung unterstützen zu dürfen. Es ist eine spannende Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und gleichzeitig das Team auf seinem Weg zu begleiten“, wird er online vom Heeslinger SC zitiert.