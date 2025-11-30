Heeslinger SC siegt im sechsten Anlauf gegen Atlas Delmenhorst

Riesenjubel in Heeslingen. Im sechsten Anlauf ist es dem Team von Malte Bösch gelungen, Atlas Delmenhorst zu besiegen. In einer bis zur letzten Sekunde spannenden Partie setzten sich die Gastgeber verdient mit 3:2 gegen das Topteam der Liga durch.

Wenngleich die Enttäuschung auf Seiten der Delmenhorster Fans riesig war, so waren sich die rund 500 Zuschauer in einem Punkt einig: Beide Teams hatten sich in den 97 Minuten einen packenden Fight geliefert, in dem die Gäste anfangs wie die klaren Sieger aussahen. Die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga war auch im Waldstadion von Beginn hellwach, erwies sich als ungemein lauf- und zweikampfstark und ließ den Platzherren kaum die Luft zum Atmen.

"Der Druck war enorm. Wir sind in den ersten Minuten überhaupt nicht ins Spiel gekommen", so Bösch Partie. Allerdings machte die Heeslinger Defensivabteilung einen hervorragenden Job und ließ gegen die drückend überlegenen Gegner keinen Treffer zu. Es dauerte rund eine halbe Stunde, bis sich die Platzherren ein wenig freigeschwommen hatten und Hoffnung auf den Rängen aufkeimte. Doch ausgerechnet in dieser Phase vollendete Dinand Gijsen einen sehenswerten Konter der Gäste zur 1:0-Führung. Heeslingen steckte bis zum Halbzeitpfiff nicht auf, doch der Ausgleich wollte nicht gelingen.

Der aber lag nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff in der Luft. Nach einer schönen Kombination hatte Terry Becker freie Bahn, doch er scheiterte an KIlian Sanden im Atlas-Tor. Überhaupt schien Trainer Malte Bösch in der Halbzeit die passenden Worte gefunden zu haben, denn mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sein Team ein anderes Gesicht, ging deutlich beherzter in die Zweikämpfe, war mehr als nur ein ebenbürtiger Gegner und trat den Beweis an, dass auch der Tabellenzweite verwundbar ist.

Wolfgang Pesch erzielt den wichtigen Ausgleichstreffer für Heeslingen



Nach einer Stunde war es soweit. Nach einer herrlichen Einzelaktion marschierte Wolfgang Pesch in den gegnerischen Strafraum. Statt zu flanken, haute er das Runde zum 1:1 in das Eckige (60.). Zuschauer und Akteure spürten, dass an diesem Abend noch mehr drin war als der eine Punkt. Unter dem ständigen Applaus und den lautstarken Anfeuerungen wuchs jeder einzelne HSC-Spieler über sich hinaus, packte die zusätzlichen zehn Prozent auf die Schippe, die es braucht, um einen Gegner wie Delmenhorst zu schlagen.

Der unermüdliche Edison Mazreku gewann einen wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld, passte dann auf den ungemein fleißigen Mateo Zovko, der seinerseits scharf in die Mitte passte. Dort lauerte Davin Stüve und drückte das Spielgerät zum 2:1 über die Linie.

Darvin Stüve erhöht mit seinem zweiten Treffer noch auf 3:1



Delmenhorst stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage,doch Heeslingens Abwehr hielt dem Druck stand, lief zur Höchstform auf, packte in den Zweikämpfen zu und schmiss sich wenn nötig in jeden Ball des Gegners. Und nicht nur das. Wenn sich die Gelegenheit bot, schalteten sich die Außenverteidiger immer wieder in Offensivaktionen ihrer Elf ein.

So wie in der 76. Minute. Nach einem schönen Zuspiel war Mateo Zovko nicht zu halten, marschierte in Richtung Strafraum, suchte und fand Darvin Stüve, der erneut goldrichtig stand und auf 3:1 erhöhte.

In den verbleibenden Minuten setzten die Gäste noch einmal alles auf eine Karte und verkürzten mit dem Schlusspfiff durch einen Strafstoß von Philippe Diop noch auf 3:2, doch zu mehr reichte es an diesem Abend nicht. "Ich bin einfach überglücklich. Wir haben heute wieder einmal bewiesen, dass wir hier im Waldstadion jeden Gegner schlagen können", so Malte Bösch nach dem fulminanten Auftritt seiner Elf.