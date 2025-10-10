– Foto: Manni Hermes

Heeslinger SC reist zum Topduell gegen VfV Borussia Hildesheim "Wenn wir hinten gut stehen, haben wir eine Chance, denn für ein Tor sind wir immer gut" Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. VfV Hildesh. Heeslingen

Nach dem spielfreien Wochenende wartet am Sonntag eine denkbar schwere Aufgabe auf den Heeslinger SC. Die Mannschaft von Malte Bösch trifft ab 14 Uhr in Hildesheim auf die Borussia, die derzeit den zweiten Tabellenplatz belegt.

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. Heeslinger SC Heeslingen 14:00 live PUSH „Mit Borussia Hildesheim treffen wir auf eine der stärksten Mannschaften der Liga. Das heißt aber nicht, dass wir chancenlos sind. Im Pokal-Viertelfinale hat der Lüneburger SK gezeigt, dass auch der Tabellenzweite verwundbar ist. Natürlich wissen wir um die Stärke unseres nächsten Gegners. Unser Schlüssel zum Erfolg wird die Defensivarbeit sein. Wenn wir hinten gut stehen, haben wir eine Chance, denn für ein Tor sind wir immer gut“, lautet die Prognose von Heeslingens Coach Malte Bösch vor dem Spiel.

21 Tore wurden bislang von den Heeslinger Offensivkräften erzielt Wie torgefährlich der HSC ist, stellte er in den vergangenen acht Spielen unter Beweis. Nicht weniger als 21 Tore wurden bislang erzielt. Eine Bilanz, die auch der Tabellenzweite aufweist. Mit 21:13 Toren und 18 Punkten belegt die Elf von Trainer Ridha El Kitar mit einem einzigen Punkt Rückstand auf Tabellenführer FC Egestorf/Langreder den zweiten Platz.