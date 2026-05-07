Heeslinger SC mit Personalsorgen in Wolfsburg gefordert

– Foto: Lennart Blömer

Im Kampf um die Vizemeisterschaft ist der Heeslinger SC am Sonntag in der Autostadt gefordert. Dort trifft die Elf von Malte Bösch auf den Absteiger Lupo Martini Wolfsburg. Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.

Auf dem Papier sind die Rollen zwar klar verteilt -- immerhin gastiert mit dem Heeslinger SC einer der Anwärter auf die Vizemeisterschaft beim Tabellenletzten in Wolfsburg – doch der Schein trügt. Gegen den MTV Wolfenbüttel kassierten die Heeslinger nicht nur eine schmerzhafte 1:2-Niederlage. Mit Luca-Rene Althausen, Jarno Böntgen und Oliver Warnke fehlen seit Sonntag gleich drei gesperrte Stammspieler. Hinzu kommt die Verletzung von Erik Köhler, dessen Einsatz ebenfalls fraglich ist.

„Wie heißt es immer so schön: Jetzt müssen die Spieler in die Bresche springen, die bislang noch nicht ganz so zum Zug gekommen sind“, beschreibt HSC-Coach Malte Bösch die aktuelle Personalsituation, die sich sogar weiter zuspitzen könnte. „Krankheitsbedingt fehlten einige Spieler beim Training. Ich kann nur hoffen, dass sie bis Sonntag wieder fit sind“, so Bösch, der mit seinem Team unbedingt punkten will.

„Man muss nur einen Blick auf die Tabelle werfen und sich das Restprogramm vor Augen halten. Dann weiß man, wie wichtig es ist, dass wir unsere Sinne schärfen, das Spiel annehmen und drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.“ Während für die Gäste einiges auf dem Spiel steht, kann Lupo im vorletzten Heimspiel in der Oberliga befreit aufspielen. Die Mannschaft von Kevin Schulze hat nichts mehr zu verlieren, will sich aber mit einer ordentlichen Leistung von seinen Fans verabschieden.