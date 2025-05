Heeslinger SC lässt gegen die Arminen viele Chancen liegen

"Das heutige Spiel war ein Spiegelbild der Saison. In zu vielen Situationen haben wir viel zu kompliziert gespielt und uns das Leben unnötig schwer gemacht. Wir gehen mit einer 2:0-Führung in die Pause und der Gegner hat einen Spieler weniger auf dem Platz. Statt das Ding souverän über die Runden zu bringen, geraten wir in große Bedrängnis", so Malte Bösch über sein Team, das in der Partie gegen die akut abstiegsbedrohten Arminen Hannover wieder einmal zwei Gesichter zeigte. Nach einer starken ersten Halbzeit musste der HSC am Ende sogar zittern, denn in der 96. Minute verhinderte Jeroen Gies mit einer Glanzparade den durchaus möglichen Ausgleich der Gäste.

Dabei hätten die Heeslinger schon während des ersten Durchgangs für die endgültige Entscheidung sorgen müssen. Gegen recht harmlose Gäste erspielten sich die Platzherren von Beginn an gute Möglichkeiten und gingen bereits nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Nach schöner Vorarbeit von Erik Köhler staubte Darvin Stüve zum 1:0 ab. Nur sieben Minuten später führte eine sehenswerte Co-Produktion zwischen Oliver Gerken, der den genauen Pass spielte, und Kevin Rehling, der in die Rolle des Vollstreckers schlüpfte, zum 2:0 für den Heeslinger SC.