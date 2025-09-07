Heeslinger SC kommt gerade noch mit einem blauen Auge davon

Dabei hätte es ein richtig schöner Fußballnachmittag werden können. Wie bei Spielen der großen Mannschaften begleiteten 25 glückliche Jugendspieler die Akteure auf den gepflegten Rasen. Und weil die kleinen Kicker auch schon ihre Fans haben, war die Tribüne im Waldstadion gut gefüllt, als Schiedsrichter Andre Eikens die Partie eröffnete. Zunächst schienen die Gastgeber ebenfalls ihren Beitrag zu einem gelungenen Fußballsonntag beizusteuern. Schnell gab es die ersten Ballgewinne und die daraus resultierenden Chancen.

Moritz Raskopp schießt Wetschen mit zwei Treffern vor der Pause in Führung

Doch nach zehn Minuten legten die Gäste den Respekt vor dem vermeintlichen Favoriten ab und zogen ein gefährliches Konterspiel auf. Begünstigt wurden sie dabei von den Fehlern, die sich die Platzherren im Angriffsdrittel erlaubten. Zu oft gab es einen Fehlpass, wenn sie sich in der gegnerischen Hälfte festgesetzt hatten und ungeduldig auf der Suche nach der Lücke in der TSV-Abwehr waren. Bei dem Offensivdrang kam die Defensive zu kurz und neun Minuten vor dem Seitenwechsel wurde die Elf von Malte Bösch erstmals dafür bestraft. Nach einem Tempogegenstoß erzielte Moritz Raskopp das 1:0 für sein Team (36.). Sekunden vor dem Halbzeitpfiff war er wieder zur Stelle und erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (45.).

Torjäger wird zur Pause vom Gäste-Trainer aus dem Spiel genommen

Wetschens Coach nahm in der Pause seinen gefährlichsten Stürmer vom Feld – das hatte Folgen. War der Gästesturm in den ersten 45 Minuten kaum auszurechnen, so hatte die Defensivabteilung der Platzherren Ball und Gegner im zweiten Durchgang im Griff. Hinzu kam, dass Terry Becker bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff den 1:2-Anschlusstreffer nach einer Ecke von Lennard Martens (50.) erzielte und dadurch neue Kräfte freisetzte. Doch so sehr die Gastgeber sich auch mühten, der Ausgleich fiel zunächst nicht.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit brachte Bösch mit Tom Trebin, Philipp Wilkens, Noel Lohmann und Omar Kujabi noch vier frische Spieler, um der eigenen Offensive mehr Druck zu verleihen. Dabei bewies Heeslingens Coach ein goldenes Händchen. Es lief bereits die Nachspielzeit, als der verdiente Ausgleich doch noch fiel.

HSC-Joker Noel Lohmann sorgt in der Nachspielzeit noch für das 2:2

Nach einem langen Einwurf von Oliver Warnke landete das Spielgerät im Fünfmeterraum des TSV. Der erste Schuss von Terry Becker wurde noch abgeblockt, dann war die vielbeinige Abwehr der Gäste beim Nachschuss durch HSC-Joker Noel Lohmann machtlos – der Ball landete zum 2:2 im Netz.

"Wir hatten uns mehr vorgenommen. Mit dem Ball haben wir es in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, aber es fehlte einfach der Abschluss“, so Trainer Bösch über die vielen ausgelassenen Chancen. Ob Darvin Stüve oder Maxi Köhnken – selbst beste Chancen wurden überhastet vergeben. Hinzu kam, dass die HSC-Elf in der Rückwärtsbewegung nicht gut aussah.

"Wir wussten um die Qualität der Gäste. Der TSV hat sich als Liganeuling in den ersten Spielen der Saison trotz der Niederlagen gut präsentiert und auch heute einen starken Eindruck hinterlassen. Wenn du gegen eine Mannschaft mit so hoher Qualität dann noch die entscheidenden Duelle verlierst, dann wird es schwierig. So gesehen war es am Ende noch ein Punktgewinn für uns“, stellte Malte Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG fest.