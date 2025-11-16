Heeslinger SC kassiert eine deftige Klatsche gegen Spelle/Venhaus

Rabenschwarzer Sonnabend für den HSC. Die Elf von Malte Bösch bot gegen SC Spelle/Venhaus eine indiskutable Abwehrleistung und unterlag am Ende mit 2:6. „Den Tag hatten wir uns natürlich ganz anders vorgestellt“, so Bösch nach dem Spiel.

Bösch sprach nach dem Spiel von einer extrem bitteren Niederlage, denn der Matchplan war ein anderer gewesen. Zwar hatte das Trainergespann im Vorfeld mit personellen Problemen zu kämpfen, denn Tom Trebin und Oliver Warnke mussten krankheitsbedingt auf einen Einsatz verzichten. Dass die dadurch bedingten Umstellungen im Spiel so extreme Folgen haben sollten, hatten sie aber nicht erwartet.

Heeslingens Abwehrformation mit Rückkehrer Luca Rene Althausen hatte sich noch gar nicht richtig postiert, als die Platzherren vor 346 Zuschauern bereits in Führung gingen. Den ersten Angriff der Gastgeber konnte Jeroen Gies nur durch ein Foul unterbinden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Luca Tersteeg zum 1:0 (3.).

Auf Heeslinger Seite keimte kurzzeitig Hoffnung auf, als Terry Becker nur vier Minuten später den Ausgleich erzielte. Doch in der 13. Minute hatten die Gastgeber erneut leichtes Spiel, nutzten einen Fehler in der Heeslinger Abwehr eiskalt aus und gingen durch Marvin Kehl mit 2:1 in Führung. Elias Strotman sorgte eine Viertelstunde später für das 3:1 und zeichnete sich sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff mit einem Traumtor aus 45 Metern für den 4:1-Halbzeitstand verantwortlich.

HSC will trotz deutlichem Rückstand die Partie noch nicht abschreiben

„Trotz des deutlichen Rückstands hatten wir das Spiel noch nicht abgeschrieben. Wir waren uns ganz sicher, dass wir auch noch unsere Chancen erhalten würden. Angesichts des deutlichen Rückstands mag es vielleicht komisch klingen, aber spielerisch war das, was wir abgeliefert haben, gar nicht so schlecht. Leider war unser Defensivverhalten alles andere als gut“, so Bösch über den weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit und einer Heeslinger Taktik, die nach gerade einmal 18 Sekunden über den Haufen geworfen wurde.

Schiedsrichterin Celina Sophie Böhm hatte gerade angepfiffen, als es erneut im Kasten von Jeroen Gies einschlug. Torschütze war Steffen Wranik, der mit seinem Treffer zum 5:1 das Schicksal der Gäste endgültig besiegelte (46.). Es spricht für die Moral der Gäste aus dem Norden, dass sie in der Folgezeit nicht aufgaben und zumindest um eine Ergebniskorrektur bemüht waren.

Bösch kann sich an so eine hohe Niederlage nicht erinnern

Und so war es der eingewechselte Darvin Stüve, der in der 67. Minute auf 2:5 verkürzte. Zehn Minuten vor dem Abpfiff hatten die heimischen Fans dann noch einmal allen Grund zum Jubeln. Nach einer schönen Aktion erzielte Tom Winnemöller den 6:2-Endstand für die Gastgeber aus dem Emsland.

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in meiner Zeit als HSC-Trainer eine derart hohe Niederlage kassiert habe. Wir hatten personelle Sorgen, aber das kann keine Ausrede für den heutigen Auftritt sein. Wir können uns auch nicht damit herausreden, dass wir auf dem ungewohnten Kunstrasen gespielt haben. Unsere Defensivarbeit war heute leider alles andere als gut und das hat der Gegner eiskalt ausgenutzt. Die beiden Tore kurz vor und nach der Pause waren Tiefschläge, von denen wir uns letztendlich nicht mehr erholt haben. Wir wollten heute ein gutes Spiel abliefern und oben dranbleiben, aber der Plan ist leider nicht aufgegangen. Es bringt jetzt auch nichts, irgendwelche Phrasen zu dreschen. Wir müssen das Spiel in den nächsten Tagen analysieren und unsere Schlüsse daraus ziehen. Es gibt ja nicht nur den einen Grund für die Niederlage“, so Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.