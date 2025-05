Heeslinger SC kann im letzten Heimspiel der Saison befreit aufspielen

"Die spannende Frage ist, wie Hannover das Spiel angeht. Sie müssen um jeden Preis gewinnen und die Initiative ergreifen. Fraglich ist, ob sie von Beginn an versuchen werden, die Regie zu übernehmen oder nicht", so Trainer Malte Bösch über Heeslingens Gegner, der von einer großen Fanschar begleitet werden dürfte.

Auf viele Fans hofft man aber auch beim Heeslinger SC, denn das letzte Heimspiel der Saison ist nicht irgendeine Partie. Mit Kevin Rehling und Oliver Gerken werden zwei Spieler verabschiedet, die mehr als ein Jahrzehnt lang den Fußball in Heeslingen prägten und in hunderten von Spielen als Vorbilder vorangingen. Aus diesem besonderen Anlass spendiert der Verein seinen Fans im Anschluss an die Partie 185 Liter Freibier.

50-Punkte-Marke ist für Trainer Malte Bösch weiterhin das Saisonziel

Für ein sportliches Highlight will zuvor die Mannschaft von Malte Bösch sorgen. "Wir können ohne Druck spielen, haben aber immer noch ein großes Ziel vor Augen. Wir wollen die 50-Punkte-Marke knacken. Bei drei verbleibenden Begegnungen ist das immer noch möglich", so Bösch, dessen Personalsorgen etwas kleiner geworden sind.

"Die Personalsituation hat sich wieder etwas entspannt. Leider ist die Saison für Jarno Böntgen nach einer Verletzung vorzeitig vorbei. Verzichten müssen wir auch auf Peter Bolm, der beruflich verhindert ist. Edison Mazreku ist angeschlagen. Terry Becker ist wieder im Training, so dass wir eine voll besetzte Bank haben werden", so Bösch vor dem Start in die englische Woche, die bereits am Mittwoch mit dem Spiel in Hildesheim fortgesetzt wird. Zunächst aber gilt: Der HSC will sich von seinen Fans mit einem Sieg in die Pause verabschieden.