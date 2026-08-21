Heeslinger SC II vs. MTV Riede: Cordes fordert Druck und Elan

– Foto: Birte Meyer

Nach der 0:1-Schlappe gegen die SV Ippensen/Wohnste am vergangenen Bezirksligaspieltag lautet das Motto für die Heeslinger Reserve am Freitagabend gegen den MTV Riede: Ärmel hochkrempeln und Vollgas geben.



„Wir wollen die Niederlage vom vergangenen Wochenende schnell vergessen machen“, sagt HSC-Trainer Robin Cordes, der die Niederlage mit seiner Mannschaft aufgearbeitet hat und nun optimistisch in die Partie gegen Riede geht. „Leider musste ich in Ippensen fünfmal verletzungsbedingt wechseln. Jetzt haben wir mindestens drei Ausfälle am Freitag“, so Coach Cordes weiter. Fest steht bereits, dass die Heeslinger Dominic Stam und Keno Enghard nicht gegen den MTV auf dem Platz stehen werden.

Cordes erwartet ein Spiel mit viel Elan und Temperament

