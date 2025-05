Heeslinger SC II und SV Anderlingen vor schweren Aufgaben

– Foto: Katrin Prieß

Der Heeslinger SC II spielt am Freitagabend gegen Bezirksliga-Spitzenreiter VSK Osterholz, der im Waldstadion einen weiteren Riesenschritt in Richtung Meisterschaft machen kann. Für Anderlingen geht es am Sonntag nach Rotenburg.

Der Heeslinger SC II kann mit einem Erfolg am Freitagabend über den VSK Osterholz-Scharmbeck verhindern, dass die Osterholzer schon an diesem Spieltag die Bezirksliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Landesliga-Aufstieg perfekt machen. Denn wenn der VSK mehr Punkte holt als die SG Unterstedt, die am Sonntag in Sottrum antreten muss, ist er uneinholbar auf Platz eins. Aber es wird schwer für die Heeslinger, findet ihr Coach Robin Cordes: „Osterholz ist für mich die beste Mannschaft der Liga. Dennoch ist es für uns genug Motivation, Osterholz daran zu hindern, den Schritt Richtung Meisterschaft bei uns zu gehen.“