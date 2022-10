Heeslinger SC II trifft auf Riede

Die zweite Mannschaft des Heeslinger SC, die nach dem 5:3-Erfolg bei Rot-Weiß Achim zurück auf den zweiten Platz der Bezirksliga geklettert ist, bekommt es am Freitagabend mit dem MTV Riede zu tun, der mit nur sechs Punkten aus zehn Partien an vorletzter Stelle der Tabelle zu finden ist.

Den bislang einzigen Saisonsieg feierten die Rieder gleich am ersten Spieltag. Danach folgten maximal Unentschieden, zuletzt vor gut zwei Wochen gegen den SV Ippensen. Die Heeslinger Oberliga-Reserve geht daher von der Papierform her als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten aus Riede.