Heeslinger SC II lässt gegen Rotenburgs U23 nichts anbrennen

Der Heeslinger SC II wurde seiner Favoritenrolle am Mittwochabend in jeder Beziehung gerecht. In einer überwiegend einseitigen Partie waren die Platzherren 90 Minuten lang tonangebend und siegten am Ende verdient mit 3:0 gegen den Rotenburger SV II.

„Unterm Strich war es das erwartete Geduldsspiel. Selbst nach dem 0:0 zur Pause haben wir die Mannschaft darauf eingeschworen, geduldig zu bleiben. Wir wussten, dass wir unsere Chancen kriegen würden und letztlich war es dann ja auch so. Das Ergebnis hätte durchaus noch höher ausfallen können, ist aber in jedem Fall hochverdient“, freut sich Robin Cordes nach dem gelungenen Auftritt seiner Elf.

Von Beginn an hatte sein Team Ball und Gegner im Griff, doch in den ersten 45 Minuten konnten die Platzherren die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen, weil sich die Gäste aus der Kreismetropole im Defensivverhalten Bestnoten verdienten. Die Fünferkette agierte sehr aufmerksam, verschob jeweils im richtigen Moment und offenbarte keinerlei Lücken.

Ein ums andere Mal wechselte der Ball die Seiten in der Hoffnung, mit einem Steilpass gefährlich zu werden, doch der Erfolg stellte sich nicht ein. Nach 45 torlosen Minuten verabschiedeten sich vor Freude strahlende Rotenburger in die Kabine, denn für sie war das Halbzeit-Unentschieden schon ein großer Erfolg.

Nach einer Stunde war die Freude aber endgültig verflogen. Nach einem Foul an Jan-Lennart Meyer entschied der Unparteiische auf Strafstoß für den Heeslinger SC II. Diese Chance ließ sich Nico Beyer nicht entgehen und traf zum 1:0 für sein Team. Nur drei Minuten später sorgte Nathanel Adu für die Vorentscheidung. Nach einer Ecke von Mika Kraßmann stieg der Innenverteidiger am höchsten und traf zum 2:0.

Rotenburger nach zweitem HSC-Tor um Schadensbegrenzung bemüht

Nach dem zweiten Gegentreffer innerhalb kürzester Zeit war es um die Kreisstädter endgültig geschehen. In den verbleibenden 25 Minuten waren die Gäste in erster Linie um Schadensbegrenzung bemüht, doch auch dieses Vorhaben gelang nur teilweise. Zwar konnte die ein oder andere Torchance mit vereinten Kräften unterbunden werden, aber beim 3:0 sah man fast schon tatenlos zu.

Wieder segelte eine Krassmann-Ecke in den gegnerischen Strafraum und der hohe Ball fand einen Abnehmer. Dieses Mal war es Nico Finke. Der Stürmer war gerade 30 Sekunden auf dem Feld und wurde seiner Rolle als Joker mehr als gerecht. Im Fünf-Meter-Raum kam er praktisch unbegrenzt zum Kopfball und hatte wenig Mühe, das Spielgerät zum 3:0-Endstand über die Linie zu drücken. In der Folgezeit hatten die Gastgeber mehrfach die Chance, auf 4:0 zu erhöhen. Gute Möglichkeiten wurden jedoch nicht genutzt und so blieb es bis zum Schlusspfiff bei der klaren Führung der Gastgeber.