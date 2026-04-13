Heeslinger SC II bleibt 2026 weiter ohne Punktverlust

– Foto: Birte Meyer

Die zweite Mannschaft des Heeslinger SC reitet weiter auf einer Erfolgswelle. Auch beim TB Uphusen gewann das Team von Robin Cordes. Der 3:1-Auswärtserfolg war der achte Bezirksliga-Sieg in Serie und bedeutet den Sprung auf den dritten Platz.

Das Spiel des Ligadritten Uphusen gegen den Vierten Heeslingen II war auf dem Papier eindeutig das Topspiel des 23. Bezirksliga-Spieltags. Für Uphusen war klar, dass ein Sieg hermusste, um weiter im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben, und der HSC wollte seine Serie siegreicher Spiele fortführen.

Uphusen übernahm direkt nach dem Anpfiff die Kontrolle über das Spiel. Aber auch wenn die TB-Elf eindeutig mehr Ballbesitz hatte, zeigten die Heeslinger eine disziplinierte und gute Defensivarbeit, sodass Uphusen in den ersten 45 Minuten nicht zu klaren Torchancen kam.

Die Gäste fanden offensiv – bis auf einen Abschluss von Daniel Holsten in der 15. Minute – ebenfalls kaum statt. Erst mit dem Pausenpfiff war es dann Lasse Schumacher, der den HSC II in Führung schoss. Er traf nach Vorarbeit von Mika Kraßmann ins lange Eck.

Im zweiten Durchgang drückten die Platzherren von Beginn an mächtig auf den Ausgleich. Das eröffnete dem HSC Konterchancen, deren beste Holsten knapp neben das Tor setzte.

Uphusen verwandelt Strafstoß in 1:1-Ausgleich



Uphusen hatte einen Pfostentreffer durch Daniel Throl zu verzeichnen, ehe er dann acht Minuten später einen Strafstoß, der nach einem Foul von Jonas Hotsch fällig wurde, zum verdienten 1:1-Ausgleich verwandelte.

Der Turnerbund drückte anschließend weiter, doch die Heeslinger zeigten sich weiterhin sattelfest in der Abwehr und hatten einen glänzend aufgelegten Florian Bente im Tor, der aus dem Spiel heraus unbezwingbar schien.

In der Schlussphase entlasteten sich die Heeslinger auch wieder mit eigenen Angriffen und zeigten sich zudem noch brutal effektiv. Nachdem Enis Busch mit einem Kopfball zunächst nur die Latte traf, versenkte Holsten nach einem Steckpass von Kraßmann den Ball zum 1:2.

Holsten trifft in Nachspielzeit zum 3:1 für HSC II



In der Nachspielzeit fiel schließlich das alles entscheidende 1:3. Torschütze war erneut Holsten, die Vorarbeit leistete der frisch eingewechselte Joona Hartmann, nachdem sich Uphusen kurz zuvor zu früh gefreut hatte. Der vermeintliche Ausgleich fiel aus einer Abseitsposition heraus.

„Wir sind alle komplett erschöpft – sowohl die Spieler auf dem Platz als auch das Trainerteam. Denn wir hatten wieder einige Ausfälle und mussten alles geben. Dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen, hatte heute ganz viel mit Kampf, Fleiß und Engagement zu tun“, so Cordes nach der für ihn bemerkenswerten Leistung seines Teams.