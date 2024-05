Heeslinger SC holt Terry Becker vom Ligakonkurrenten Bornreihe

Der Heeslinger SC hat zur neuen Saison den 21-jährigen Angreifer Terry Becker vom Ligakonkurrenten SV BW Bornreihe verpflichtet. Dies gab der Oberligist via Social Media bekannt.

„Mit Terry waren wir schon einmal vor dieser Saison im Kontakt. Zu diesem Zeitpunkt war unser Kader schon voll. In vielen Spielen haben wir die gute Entwicklung von Terry in Bornreihe verfolgen können. Er ist ein junger Spieler, der mit Tempo und guten Abschlüssen überzeugt. Wir freuen uns, dass wir ihn für unser Team zur neuen Saison gewinnen konnten“, so Heeslingens Teammanager Carsten Schult.

Terry Becker, der in der laufenden Oberligasaison bislang in 26 Spielen acht Treffer erzielte, freut sich auf sein neues Team und auf seinen neuen Trainer Malte Bösch: „Ich freue mich auf die kommende Zeit beim Heeslinger SC und dem damit verbundenen Wechsel zu einer ambitionierten Mannschaft. Ich kenne Malte schon etwas länger und bin überzeugt davon, mich hier gut weiterentwickeln zu können. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen, um die Saisonziele zu erreichen. Bis bald!“