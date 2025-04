Heeslinger SC gastiert beim Klassenprimus HSC Hannover

Nach der kurzen Osterpause hat das Team von Malte Bösch den Fokus auf die Partie beim Tabellenführer gerichtet. Dass die Elf von Trainer Vural Tasdelen keinesfalls unbesiegbar ist, haben Lennard Martens und seine Mitspieler bereits im Hinspiel bewiesen. In der Vorrunde gingen die Heeslinger als klarer 4:2-Sieger vom Platz. Zu gerne würde Malte Bösch diesen Erfolg wiederholen, doch in den letzten Wochen war viel Sand im Getriebe.

Aus Sicht des Heeslinger Coaches gibt es viele Gründe für den durchwachsenen Start in das Jahr 2025. "Die Gründe für die schlechte Rückrunde sind ganz vielfältig. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Punkte bereits im letzten Jahr geholt haben. Ansonsten hätten wir jetzt ein sehr aufreibendes Restprogramm zu bestreiten", so Bösch, dessen Team zuletzt auch viele Verletzte zu beklagen hatte.

"Wir sind in der Breite gut aufgestellt, aber den Ausfall von einem halben Dutzend Stammspielern können auch wir nicht kompensieren", so der Heeslinger Coach weiter. Für das bevorstehende Wochenende sieht die Personalplanung nicht viel rosiger aus. Hinzu kommt, dass mit Jeroen Gies, der bislang eine ganz starke Saison spielt, auch noch der gesperrte Stammtorwart ersetzt werden muss.

Wer für ihn zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch nicht entschieden. Leander Hoppenrath hat seine lange Verletzung zwar wieder auskuriert, ein Einsatz käme aber noch zu früh. Pausieren müssen auch die verletzten Terry Becker, Maxi Köhnken und Kevin Rehling. Wieder ins Training eingestiegen sind dagegen Oliver Warnke, Jarno Böntgen und Edison Mazreku. Ob Darvin Stüve nach Zahn-Operation wieder spielen kann, ist fraglich.

Malte Bösch sieht sein Team beim Tabellenführer nicht chancenlos

"Wir haben in der Woche lange Gespräche mit der Mannschaft geführt und uns intensiv auf die Aufgabe in Hannover vorbereitet. Das Gute ist, dass wir gegen die Leinestädter nicht unter Zugzwang sind. Die Rollen sind klar verteilt. Von uns wird nicht erwartet, dass wir in Hannover punkten und gerade das ist unsere Chance. Wir werden mit Sicherheit mit einer anderen Taktik agieren und dann sehen, wie die Partie läuft. Chancenlos sind wir keinesfalls. In dieser Klasse kann jeder jeden schlagen. Das Stadtduell gegen Arminia hat der HSC am Ostermontag auch nur denkbar knapp mit 1:0 gewonnen. Daran sieht man, dass unser nächster Gegner nicht übermächtig ist", so Malte Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.