Heeslinger SC feiert Last-Minute-Sieg beim TSV Wetschen

– Foto: Lennart Blömer

Der Heeslinger SC hat auch sein zweites Auswärtsspiel der Rückrunde für sich entschieden. Beim Aufsteiger aus Wetschen siegte die Elf in der Nachspielzeit mit 3:2 und katapultierte sich damit zumindest für eine Nacht auf den zweiten Tabellenplatz.

„Der Start in die Rückrunde ist damit natürlich ideal verlaufen. Aber wir müssen die Kirche unbedingt im Dorf lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns sehr schwergetan und hatten letztlich Glück, dass Terry Becker noch den Siegtreffer erzielt hat. In der nächsten Woche müssen wir die Zügel wieder anziehen, denn mit Meppen wartet ein ganz anderer Gegner auf uns. Andererseits haben wir bereits 32 Punkte und die kann uns keiner mehr nehmen“, freute sich Trainer Malte Bösch nach dem Spiel.

In den 96 Minuten zuvor hatte sein Team gegen den TSV Wetschen auf dem Kunstrasenplatz im Sportzentrum Dielingen eine Leistung mit viel Licht, aber auch phasenweise Schatten gezeigt. Insbesondere in den ersten 45 Minuten dominierten die Gäste aus dem Landkreis Rotenburg das Geschehen.

Nach einer guten Viertelstunde erzielte Heeslinger Noel Lohmann, der erneut eine starke Partie spielte, aus dem Gewühl heraus die verdiente Führung für sein Team. Zwar glich Finn Raskopp in der 22. Minute wieder aus, doch Heeslingen blieb tonangebend und ging durch einen weiteren Treffer von Lohmann (36.) mit einer verdienten 2:1-Führung in die Pause.

HSC in zweiter Hälfte zu passiv gegen TSV Wetschen

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Geschehen. Der Heeslinger SC hatte im zweiten Durchgang seine liebe Mühe mit dem starken Gegenwind, beschränkte sich zusehends darauf, das Ergebnis zu verwalten und überließ den Platzherren gewissermaßen das Feld.

„Wir waren viel zu passiv. Folgerichtig ist dann auch der Ausgleich gefallen“, so Malte Bösch, der mit ansehen musste, wie Moritz Raskopp eine der vielen guten Wetschener Möglichkeiten nutzte und zum 2:2. ausglich (67.).

Wetschens Ausgleichstor ist Weckruf für HSC-Spieler

Glücklicherweise wirkte das Gegentor wie ein Weckruf für die Spieler aus Heeslingen. In der Schlussphase übernahmen die Gäste wieder die Regie und hätten durch Terry Becker und Edison Mazreku wieder in Führung gehen können, doch beide ließen ihre Chancen ungenutzt.

In der Nachspielzeit gelang Becker, der in der 80. Minute nur die Latte getroffen hatte, dann aber doch noch der Last-Minute-Treffer. Nach einem herrlichen Zuspiel von Lennard Martens hatte der Angreifer das HSC freie Bahn und traf zum 3:2-Endstand (90 plus 2). In den verbleibenden vier Minuten ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und sicherten sich drei weitere Punkte.













