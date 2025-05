Heeslinger SC feiert gegen Vfl Oldenburg dritten Sieg in Folge

Und der Heeslinger SC? Nach einem sehr durchwachsenen Rückrundenstart wusste sich die Elf von Malte Bösch in den letzten Wochen noch einmal zu steigern, feierte drei Siege in Folge und schaffte den Sprung auf den sechsten Tabellenplatz.

In Oldenburg überzeugte das Team Bösch durch eine konzentrierte Defensivleistung. Die Elf von Sebastian Schlumberger hatte sich für ihren letzten Auftritt in der Oberliga einiges vorgenommen, wollte sich von ihren Fans mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Doch das Vorhaben scheiterte an der gut postierten Heeslinger Abwehr, die kompakt stand und in der ersten Halbzeit nicht eine Chance zuließ.

Im letzten Spiel seiner Karriere erzielt Kevin Rehling den 1:0-Siegtreffer

Auf der anderen Seite erspielten sich die Gäste allerdings auch nur ganz wenige Möglichkeiten, von denen sie aber eine nutzten. Nach einer schönen Kombination über die linke Seite stand Kevin Rehling goldrichtig und erzielte die Führung für sein Team (15.). Die Platzherren waren danach zwar um eine Ergebniskorrektur bemüht, blieben im Angriff aber einfach zu harmlos.