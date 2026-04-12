Heeslinger SC fegt die Borussen aus Hildesheim aus dem Waldstadion

– Foto: Thies Meyer

Der Heeslinger SC ist wieder da. Und wie. Im Spitzenspiel gegen VfV Borsussia Hildesheim bot die Elf von Malte Bösch eine starke Leistung und feierte vor rund 300 begeisterten Zuschauern einen klaren 5:0-Erfolg.

Dabei waren die Vorzeichen vor dem Spiel alles andere als ideal, denn Heeslingens Trainerteam musste auf Stammspieler wie Terry Becker, Oliver Warnke oder Noel Lohmann verzichten. Im Lösen dieser Probleme war der richtige Riecher gefragt, und den bewies das Team um Malte Bösch mit drei überraschenden Personalentscheidungen.

So wechselte Darvin Stüve ins ungewohnte Mittelfeld. Dort ackerte er für zwei und bewies viel Übersicht im Spielaufbau. Mateo Zovko, zuletzt eigentlich Verteidiger, schlüpfte erstmals in die Stürmerrolle und wusste ebenfalls zu überzeugen. Zudem fühlte sich Maxi Köhnken in der Sturmspitze pudelwohl und stellte die Borussen immer wieder für große Probleme.

„Ich bin natürlich mächtig stolz auf die Mannschaft, aber auch auf uns vom Trainerteam. Die personellen Entscheidungen waren genau richtig“, freute sich Malte Bösch nach einer bärenstarken Vorstellung seiner Elf, die von den ersten Minuten hellwach und bestens eingestellt war. „Heute hat die Mannschaft eine ganz andere Intensität und Körpersprache an den Tag gelegt. Ich bin überzeugt davon, dass man für so eine Einstellung belohnt wird“, so Bösch, der Mitte der ersten Halbzeit die verdiente Führung seines Teams bejubelte.

Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff fällt zweites HSC-Tor



Nachdem Tom Trebin in der 19. Minute noch am überragenden Gästetorwart gescheitert war, setzte sich Erik Köhler nur sechs Minuten später im gegnerischen Strafraum durch und erzielte die verdiente Führung für sein Team. Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff hatten die heimischen Fans den Torschrei erneut auf den Lippen, doch Borussen-Keeper Lennart Schulze Kökelsum war erneut zur Stelle und lenkte das Spielgerät mit einer weiteren Glanzparade an die Latte.

Noch in der Pause waren sich die Fans aus Heeslingen einig, dass die Führung hochverdient war. Allerdings hätte ein zweites Tor, so die einhellige Meinung, dem Spielverlauf eher entsprochen. Ebendiesen zweiten Treffer holte Jarno Böntgen wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff nach. Nach einem Konter ging er volles Risiko und haute das Runde zum 2:0 in das Eckige.

Schallschmidt setzt Schlusspunkt mit fünftem Treffer



Die Borussen aus Hildesheim stemmten sich danach mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Dabei agierten sie wesentlich offensiver, was dem Heeslinger Spiel wiederum zugutekam. Die Bösch-Elf verteidigte clever und konterte erfolgreich. Nach einem herrlichen Zuspiel von Tjade Motzkus hatte Maxi Köhnken plötzlich freie Bahn und erhöhte auf 3:0 für sein Team.

Die Gäste sahen dabei eine vermeintliche Abseitsposition, doch der Treffer galt. Durch den Frust über das vermeintliche Abseitstor ging die Ordnung im Hildesheimer Spiel verloren und prompt kassierten die Gäste aus der Domstadt einen weiteren Treffer. Einen scharfen Pass von Mateo Zovko lenkte Klas Gatermann zum 0:4 ins eigene Tor.

Den Schlusspunkt markierte Joel Schallschmidt, der in der 74. Minute einen Strafstoß nach Foul an Maxi Köhnken sicher zum 5:0-Endstand verwandelte. „Das ist natürlich ein ganz starkes Ergebnis, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Am Freitag geht’s weiter und dann müssen wir uns erneut beweisen“, so Malte Bösch nach dem Spiel.