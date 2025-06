Heeslinger SC eröffnet Pokalwochen mit 3:1-Sieg gegen TSV Buchholz 08

In der Defensive standen Geburtstagskind Tjade Motzkus und seine Teamkollegen sehr kompakt und ließen kaum Chancen des Vorjahressiegers zu. „Dafür, dass wir erst zweimal trainiert haben, sind wir wirklich gut reingekommen und hatten auch mehr vom Spiel“, so Heeslingens Neuzugang aus der U19 der JFV AOBHH.

Nach einer denkbar kurzen Vorbereitungszeit, der Heeslinger SC hatte bis zum Spiel am Freitag gerade einmal zwei Trainingseinheiten absolviert, präsentierte sich der Oberligist bereits in guter Verfassung. Obwohl eine ganze Reihe von Stammspielern fehlten, bot die Elf von Malte Bösch in der ersten Halbzeit eine gute Leistung.

In der zweiten Halbzeit gut in das Spiel gefunden

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit übernamen zunächst die Buchholzer die Regie auf dem gepflegten Grün in Elsdorf und erzielten in der 61. Minute den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Torschütze war Kilian Labott, der nach einer Ecke am schnellsten schaltete und das Spielgerät über die Linie drückte.

Der gut aufgelegte Emilio Moussalli im Tor des HSC war beim Gegentreffer machtlos. „Wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit eine ganze Reihe von Auswechslungen vorgenommen. Mir war klar, dass die zweite Halbzeit anders aussehen würde. Wir haben uns dann aber gefangen und recht gut wieder ins Spiel gefunden“, meinte Malte Bösch.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit, in der der Heeslinger SC in der Schlussphase deutlich aktiver war, zog er durch Tore von Edison Mazreku (80.) und Wolfgang Pesch (90.) auf 3:1 davon und fuhr am Ende den ersten Sieg in der Vorbereitung ein.

„Wir haben einige gute Ansätze gezeigt, aber es gibt noch einiges zu verbessern. Aber das ist in dieser frühen Phase ja auch mehr als verständlich. Wir haben uns für die Elsdorfer Pokalwochen schon einiges vorgenommen. Heute haben wir den ersten Schritt dazu gemacht“, so Maxi Köhnken gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.