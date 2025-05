Heeslinger SC entführt drei Punkte aus Hildesheim

Spielte sich das Geschehen während der ersten Halbzeit noch überwiegend zwischen den Strafräumen ab, so kamen die Zuschauer im Verlauf der zweiten Halbzeit in den Genuss einer überaus sehenswerten Oberliga-Partie. Großen Anteil daran hatten die Gäste aus dem Norden, die in der 65. Minute durch Leon Arizanov mit 1:0 in Führung gingen.

Drei Minuten nach dem Hildesheimer Ausgleich macht Warnke das 2:1

Im eigenen Stadion stemmte sich die Elf von Ridha El Katir gegen die drohende Niederlage und hatte in der 78. Minute den erhofften Erfolg. Tim Friedrich nutzte eine Unachtsamkeit der HSC-Abwehr und traf zum 1:1-Ausgleich. Die Freude war denkbar kurz, denn nur drei Minuten später markierte Oliver Warnke per Kopf die erneute Führung für sein Team (80.). In der Schlussphase mobilisierten die Domstädter nochmals die letzten Kraftreserven, doch es half nichts: Am Ende siegte mit dem Heeslinger SC die Mannschaft, die an diesem Abend effektiver agierte und das nötige Glück auf ihrer Seite hatte.

Malte Bösch spricht von einem versöhnlichen Ende der Saison

"Was soll ich sagen: Das war ein sehr engagierter Auftritt meiner Elf, der am Ende mit drei Punkten belohnt wurde. Nach dem heutigen Sieg sind wir drauf und dran, die Saison doch mit einer versöhnlichen Bilanz abzuschließen. Am Sonntag bestreiten wir das letzte Spiel gegen den VfL Oldenburg. Bei einem Sieg hätten wir die 50-Punkte-Marke am Ende doch noch überschritten. Man sagt zwar immer, es geht ja um nichts mehr, aber das stimmt so nicht. Wir wollen uns in der Tabelle nach Möglichkeit noch verbessern. Am Sonntag haben wir noch einmal die Gelegenheit dazu und die wollen wir nutzen", so Malte Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.