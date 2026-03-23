Heeslinger Reserve trotzt Druck und fährt nächsten Sieg ein

– Foto: Birte Meyer

Der Heeslinger SC II bleibt auch im vierten Spiel des Jahres 2026 ohne Punktverlust. Die Mannschaft von Trainer Robin Cordes setzte sich beim FC Worpswede mit 3:1 durch und verteidigte damit ihren vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga.

Das Spiel gegen Landesliga-Absteiger FC Worpswede war der erwartet schwere Prüfstein für die zweite Mannschaft des HSC II. Doch die Heeslinger zeigten abermals, dass sie derzeit in guter Form sind. Dabei mussten sie zu Beginn zunächst einen Rückschlag verkraften.

Die Heeslinger waren noch nicht richtig in der Partie und nach einem Ballverlust im Mittelfeld nicht ganz auf der Höhe, sodass Abdullah Basad mühelos das 1:0 für die Gastgeber erzielte.

Zu allem Überfluss verletzte sich auch Lennart Meyer. Cordes musste schon nach zehn Minuten wechseln. Doch die Umstellungen, die der Coach durchführte, fruchteten direkt. In derselben Minute erzielte Mika Kraßmann nach einer Ecke von Kapitän Calvin Blicharski den 1:1-Ausgleich.

Vier Minuten später war es dann der eingewechselte Finke, der die HSC-Reserve mit 2:1 nach vorn brachte. Er verwertete eine Freistoßflanke von Kraßmann, der selbst noch fast das dritte Heeslinger Tor erzielte, als er eine Ecke direkt auf die Latte setzte.

Worpswede hatte in der 25. Minute noch eine gute Gelegenheit zum Ausgleich, doch sonst passierte bis zum Pausenpfiff nicht mehr viel vor den beiden Toren. Die Gastgeber hatten zwar mehr Spielanteile, doch die Heeslinger Hintermannschaft stand sicher.

Letztes Drittel der Partie wird zur „Abwehrschlacht“



Nach fünf Minuten im zweiten Durchgang gab es schließlich Elfmeter für den HSC II. Daniel Holsten zog in den Worpsweder Strafraum und fädelte im Standbein seines Gegenspielers ein. Enis Busch ließ sich die Chance nicht entgehen und erhöhte auf 3:1 für die Heeslinger.

Nach diesem Treffer warfen die Gastgeber alles nach vorn. „Die letzten 35 Minuten wurden für uns zur Abwehrschlacht. Wir haben mit Mann und Maus verteidigt“, so Cordes.

Allerdings hatten die Gäste durchaus noch einige Konterchancen, die sie aber nicht sauber zu Ende gespielt haben. „Somit mussten wir bis zum Ende zittern“, erklärte der Heeslinger Trainer.

Worpswede mit ungenutztenTorchancen - HSC-Torwart Florian Bente hält Strafstoß



Denn Worpswede hatte noch gute Möglichkeiten. Doch HSC-Torwart Florian Bente hielt einmal stark gegen Derrick Ampofo und anschließend gelang es ihm sogar, einen Strafstoß von Ferdinand Takyi abzuwehren. „Das hätte noch einmal die Wende einleiten können“, fand Cordes.

Die Heeslinger Abwehr hielt dem Druck des FC bis zum Schlusspfiff stand und sicherte sich so die nächsten drei Punkte. Nach dem Spiel wusste Cordes, bei wem er sich bedanken musste. „Unsere gesamte Defensive inklusive Torwart hat heute einen Top-Job gemacht.“

Für die Heeslinger geht es schon am kommenden Freitag weiter. Dann trifft die HSC-Reserve auf die SG Unterstedt. Der Vorjahreszweite liegt fünf Punkte hinter dem HSC II, kann also mit einem Erfolg im Waldstadion den Abstand verkürzen.















