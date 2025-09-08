Heeslinger Reserve erobert Platz zwei mit Auswärtssieg

Die erste Gelegenheit der Partie hatten die Platzherren. Doch nach einem Freistoß von Lennart Holzkamm von der rechten Seite parierte HSC-Keeper Florian Bente einen Kopfball von Eike Buckenberger stark. Das sollte – abgesehen von einem harmlosen Schuss von Jarno Weißner (13.) – die einzige nennenswerte Aktion der Sottrumer im ersten Durchgang bleiben. Ansonsten ließ die gut gestaffelte Heeslinger Abwehr nichts zu.

Beide Angriffsreihen bleiben zunächst ziemlich harmlos vor dem Tor

Doch auch die Heeslinger blieben im Angriff zunächst harmlos. Nico Finke und Daniel Holsten näherten sich zwar dem TV-Tor, doch richtige Torgefahr entstand nicht. Erst Keno Enghard ließ den Puls der wenigen mitgereisten HSC-Fans ansteigen, als er nach einem Sololauf inklusive Doppelpass mit Finke den Ball nur knapp am Tor vorbeischoss (34.).

In der vierten Minute der Nachspielzeit fiel die Gästeführung doch noch. Nach einer Ecke von Enghard faustete TV-Schlussmann Marcel Wachsmann den Ball zu kurz und zu zentral – genau vor die Füße von Mika Kraßmann, der problemlos zur Heeslinger Pausenführung einschoss.

Im zweiten Durchgang zeigten beide Mannschaften mehr Entschlossenheit. Sottrum hatte nach einem Eckstoß die große Möglichkeit zum Ausgleich (52.), doch torgefährlicher blieben die Gäste. Doch weder Holsten (48.) noch Jan-Lennart Meyer (53.) oder Finke (55., 59.) nutzten ihre Chancen.

Holsten lässt seine Gegenspieler stehen und macht das 2:0

In der 74. Minute hatte der eingewechselte Sinan Reiter die große Gelegenheit zum Ausgleich für den TV, doch Bente parierte stark mit dem Fuß. Nur drei Minuten später die Entscheidung. Kraßmann passte auf der linken Heeslinger Angriffsseite zu Holsten, der gleich mehrere Gegenspieler stehen ließ, in die Mitte zog und mit einem platzierten Schuss zum 0:2 Wachsmann keine Chance ließ.

Es blieb beim verdienten 2:0-Auswärtssieg der Heeslinger, auch wenn Sottrum in den Schlussminuten noch gute Gelegenheiten. „Wir haben einen Fehler gemacht: Wir haben das Spiel zu lange offen gehalten und zu Beginn der zweiten Halbzeit mehrere Chancen leichtfertig liegen gelassen. Aber gegen den Ball haben wir sehr gut gespielt“, meinte HSC-Trainer Cordes.

Sottrums Coach Niklas Niestädt, dem der etwas überfordert wirkende Referee Niklas Opitz in der 80. Minute nach lautstarken Protesten wegen eines ausbleibenden Elfmeterpfiffs die Rote Karte zeigte, musste eingestehen, dass der HSC-Sieg verdient war: „Wir haben über 90 Minuten nicht das gezeigt, was wir können. Wir waren überhaupt nicht im Spiel.“