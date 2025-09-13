Heeslinger Gastspiel in Meppen wird ein Duell auf Augenhöhe

Der Heeslinger SC ist am Sonntag auswärts gefordert. Ab 14 Uhr gastiert die Elf von Trainer Malte Bösch beim SV Meppen II. Beide Teams brauchen einen Sieg, wollen sie weiterhin ganz oben mitmischen. „Das wird ein Duell auf Augenhöhe“, so Bösch.

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Aussage des Heeslinger Coaches. Nach einem sensationellen Start mit Siegen gegen SV Holthausen/Biene, Germania Egestorf/Langreder und BSV Rehden stürmte die Elf von Trainer Carsten Stammermann zum Saisonauftakt an die Tabellenspitze. Allerdings musste Meppens U23 in den letzten beiden Partien Federn lassen, unterlag mit 0:1 gegen Borussia Hildesheim und kassierte gegen SV Wilhelmshaven ebenfalls eine Niederlage. Mit nunmehr neun Punkten belegen die Emsländer den sechsten Platz in der Tabelle.

Der Heeslinger SC musste bislang eine einzige Niederlage einstecken, gewann drei Spiele und schaffte im letzten Heimspiel gegen den TSV Wetschen in letzter Minute noch den Ausgleich zum 2:2. Mit zehn Punkten hat die Bösch-Elf nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst und belegt aktuell den vierten Platz. Insofern ist die Ausgangslage für beide Mannschaften gleich: Wer in dieser frühen Phase der Saison weiterhin oben mitmischen will, muss das Verfolgerduell für sich entscheiden.

Malte Bösch will den kommenden Gegner auf keinen Fall unterschätzen

„Wir dürften den SV Meppen II auf keinen Fall unterschätzen. Die U23 ist für ihren attraktiven Offensivfußball bekannt. Zwar haben sie die letzten beiden Spiele verloren, aber die Gegner gehören zu den Topteams der Liga. Wenn ich allein an das Spiel gegen Hildesheim denke: Meppen verschießt in der 90. Minute einen Elfer und geht letztlich als Verlierer vom Platz. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wenn er drin gewesen wäre“, so Malte Bösch über Heeslingens nächsten Gegner.

Statt in der Meppener Hensch-Arena wird beim TuS Hemsen gespielt

„Wir wollen in jedem Fall punkten, aber dazu müssen wir unsererseits eine Topleistung abliefern. Die Trainingswoche ist gut verlaufen und die Spieler freuen sich auf die Partie, die allerdings nicht in der Meppener Hensch-Arena ausgetragen wird. Gespielt wird auf der Anlage des TuS Hemsen, aber das soll uns nicht wieder beirren“, sagt Heeslingens Coach im Vorfeld der Partie.

Für die Aufgabe in Meppen kann Malte Bösch zudem wieder auf die Erfahrung von Edison Mazreku bauen. Heeslingens Angreifer war nach der Roten Karte in Verden für ein Spiel gesperrt und steht am Sonntag wieder im Kader. Rechtzeitig vor dem Spiel im Emsland sind auch Wolfgang Pesch und Mateo Zovko wieder ins Training eingestiegen. „Bis Sonntag kann erfahrungsgemäß ja noch viel passieren, aber Stand heute haben wir alle Mann an Bord“, so Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.