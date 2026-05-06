Heeslingens Zweite verliert nach enttäuschender Vorstellung mit 1:2

– Foto: Birte Meyer

Der HSC II konnte am Dienstagabend seiner Favoritenrolle im Spiel gegen den TV Sottrum nicht gerecht werden. Nach einer insgesamt enttäuschenden Vorstellung unterlag die Elf von Robin Cordes mit 1:2. „Uns fehlte die Power“, so der HSC-Coach.

Die Platzherren blieben auch in der Folgezeit spielbestimmend, suchten aber über weite Strecken vergebens nach der Lücke in der gegnerischen Defensivabteilung. Im Gegensatz dazu beschränkte sich die Elf von Niklas Niestädt auf gelegentliche Konter, die in der Regel über die schnellen Außenstürmer Yannick Böhling und Leon Kruse eingeleitet wurden.

Dabei begann die Bezirksliga-Partie aus Sicht der Gastgeber überaus verheißungsvoll. Gegen sehr defensiv eingestellte Gäste aus dem Südkreis übernahm der Tabellenvierte sofort die Regie im heimischen Stadion und erzielte bereits nach zehn Minuten die erhoffte frühe Führung. Torschütze war Nico Beyer, der sich nach schönem Zuspiel durchsetzte und den Ball in die Maschen beförderte.

Allerdings waren die Flanken der beiden Flügelspieler in den ersten 45 Minuten zu ungenau, so dass die Heeslinger Abwehr leichtes Spiel hatte und zu keinem Zeitpunkt in Bedrängnis geriet.

Rote Karte für Blicharski kurz vor dem Schlusspfiff

Das änderte sich wenige Sekunden nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Nach einem Tempogegenstoß über Leon Krause war Jarno Weisner zur Stelle und glich in der 46. Minute zum 1:1 aus. Der Treffer zeigte Wirkung. Während die Gäste aus Sottrum besser in die Partie fanden, ging die spielerische Linie aufseiten der Platzherren immer mehr verloren. Zudem waren die Gäste an diesem Abend überaus effektiv. Als sich Leon Kruse in der 75. Minute die Chance zu einem Distanzschuss bot, ließ er sich nicht lange bitten, zog aus 18 Metern ab und traf zur Sottrumer 2:1-Führung.

Heeslingen setzte in der Schlussphase noch einmal alles auf eine Karte, wollte den Ausgleich mit allen Mitteln erzwingen, doch in der Box waren die Gastgeber nicht zwingend genug und so vergingen die letzten Minuten, ohne dass ein weiteres Tor fiel. Als Calvin Blicharski in der 84. Minute dann noch die Rote Karte nach einer Notbremse sah, schwanden die Hoffnungen auf ein Unentschieden auf ein Minimum.

Weil das kleine Wunder ausblieb, mussten sich die Gastgeber am Ende mit der bitteren Niederlage abfinden. „Das war ein sehr enttäuschender Abend. Die erste Halbzeit war noch ganz okay, aber in der zweiten Halbzeit ist der spielerische Faden leider komplett gerissen“, so das Fazit von Robin Cordes.



