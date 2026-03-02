Heeslingens „Zweite“ siegt trotz Verletzungen und Nervenkrimi

– Foto: Birte Meyer

Im ersten Spiel der Rückrunde empfing die zweite Heeslinger Mannschaft den MTV Riede im Waldstadion. Vor kleinem Publikum sicherte sich der HSC nach einer Partie mit zahlreichen Torchancen einen 2:1-Sieg.

„Es ist verrückt, dass wir bei so vielen Torchancen, die wir während der Partie hatten, nicht früher den Sack zu machen konnten und sogar in den letzten Minuten noch zittern mussten“, resümiert HSC-Trainer Robin Cordes die Bezirksligapartie gegen den MTV Riede. „Der Sieg unseres Teams ist zwar hochverdient, aber es ist noch Luft nach oben. Es war kein perfektes Spiel, aber das ist nach dieser Vorbereitungsphase auch kein Wunder.“

Neben vielen vergebenen Torchancen verzeichnete der HSC auch einige Spieler, die bereits in der ersten Halbzeit das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen mussten. Wenige Minuten nach Anpfiff war es Jan-Lennart Meyer, der nach einem unglücklichen Sturz das Feld mit Schwindel und Kopfschmerzen verließ.

Kurz darauf traf es Thees Borstelmann, für den das Spiel nach einem Foul ebenfalls endete. „Er hat sich ernsthaft verletzt und wird wohl länger ausfallen“, vermutet Trainer Robin Cordes nach der Partie. Geahndet wurde das Foul vom Schiedsrichter nicht.

Mika Kraßmann tanzt vor Freude über seinen Torerfolg

Nach einer Viertelstunde Spielzeit, in der sich Riede wach und schnell am Ball zeigte, legte der HSC noch eine Schippe drauf. Die erste Torchance für die Heeslinger ergab sich in der 16. Spielminute, doch Mika Kraßmanns Schuss schaffte es nicht am Rieder Torwart vorbei. Dafür klappte es dann zwei Minuten später, als Kraßmann eine Flanke von Daniel Holsten in das erste Tor für die Gastgeber verwandelte. Seinen Torerfolg feierte er mit einem Freudentanz am Spielfeldrand.

Es folgten zahlreiche weitere Möglichkeiten für die Cordes-Elf, die Führung zu verdoppeln, die jedoch ungenutzt blieben. So schafften es beispielsweise ein Ball von Lukas Meyer oder der kurz darauffolgende Kopfball von Nico Finke nicht hinter die gegnerische Torlinie. Zu gefährlichen Situationen vor dem Heeslinger Tor kam es dagegen weniger häufig. Lediglich in der 37. Spielminute musste Heeslingens Torwart Florian Bente einen Rieder Schuss entschärfen.

Entsprechend zufrieden ist HSC-Trainer mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft. „Wir haben hinten gut verteidigt. Vorne waren wir zu ungenau, aber die 1:0-Halbzeitführung war verdient“, sagt er.

Riede greift in Schlussphase mit vereinten Kräften Heeslingens Tor an

Mit ungenutzten Torchancen der HSC-Spieler ging es in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte zunächst weiter. Es folgte eine unspektakuläre Spielphase. Erst fünf Minuten vor Ablauf der Regelspielzeit traf Marco Sobolewski nach einer Ecke aus 18 Meter Entfernung zum 2:0.

Der zweite Treffer weckte die Gäste aus Riede auf. Sie legten ihre vereinten Kräfte in die Angriffe auf das Heeslinger Tor und verbuchten in der 88. Spielminute das erste Tor durch Marvin Just.

Das sorgte für eine spannende und ereignisreiche Schlussphase der Partie, die mit fünf Minuten Nachspielzeit noch verlängert wurde. Der Heeslinger Daniel Holsten ließ eine „100-prozentige Möglichkeit“, wie Cordes nach dem Spiel kommentiert, ungenutzt liegen und Jonas Hotsch musste nach einem Foul, für das er die Rote Karte sah, den Platz verlassen. Am Ende blieb es bei einem 2:1-Sieg für die Gastgeber.