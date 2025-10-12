Heeslingens Zweite erkämpft gegen den Tabellenführer ein Unentschieden

Trotz Unterzahl hat der Heeslinger SC II dem Tabellenführer SV Vorwärts Hülsen ein verdientes 1:1-Unentschieden abgerungen. „Die letzten 20 Minuten hat mein Team unglaublich stark gespielt und sich den Punkt mehr als verdient“, so der HSC-Trainer.

Als Reaktion auf den Platzverweis ließ sich Marco Sobolewski zu einem unpassenden Kommentar verleiten. Dafür erhielt er die Gelb-Rote Karte und so deutete ab der 75. Minute alles darauf hin, dass die Favoriten aus dem Landkreis Verden doch noch die drei eingeplanten Punkte mit auf die Heimreise nehmen würden.

Wirklich spannend wurde die Partie tatsächlich erst, als Schiedsrichter Tarek Mgherbi innerhalb von sechzig Sekunden gleich zwei Platzverweise aussprach. Zunächst sah Jonas Hotsch nach einem Foul, das er selbst als maximal Gelb-würdig erachtete, die Rote Karte. Der Unparteiische sah das aber anders.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Zuschauer ein Spiel gesehen, das taktisch geprägt war. Die Gastgeber aus Heeslingen, die am Freitagabend mit nur einer nominellen Spitze agierten und ansonsten sehr defensiv auftraten, machten es dem Titelfavoriten schwerer, als es ihm lieb sein konnte.

Zwar erspielte sich die Mannschaft von Jan-Christian Dahlke ein optisches Übergewicht, doch Kapital konnte sie daraus nicht schlagen. Ganze zwei vergebene Chancen durch Justus Meyer und Felix Wolf waren der Lohn der Angriffsbemühungen. Die Platzherren, die in den ersten 45 Minuten in erster Linie darauf bedacht waren, ein Tor zu verhindern und ihrerseits in der Offensive insgesamt etwas zu harmlos waren, hatten lediglich bei Standards ihre Möglichkeiten, doch auch sie ließen diese ungenutzt.

Hülsen erzielt Treffer in der 64. Minute und geht in Führung

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit verstärkten die Gäste den Druck auf das Heeslinger Tor und hatten nach etwas mehr als einer Stunde den erhofften Erfolg. Nach einer schönen Ballstafette erzielte Lasse Schmidt die zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Führung (64.).

Glücklicherweise folgte die Heeslinger Antwort nur kurze Zeit später. Nach einem weiten Einwurf von Omar Kujabi landete der Ball vor den Füßen von Peter Bolm. Der offensive Mittelfeldspieler zögerte nicht eine Sekunde, zog aus zwölf Metern ab und traf zum umjubelten 1:1-Ausgleich.

Heeslinger Trainer Robin Cordes lobt die Moral seiner Mannschaft

Weil ein mögliches Unentschieden für die Gäste aus dem Nachbarkreis deutlich zu wenig war, mobilisierten sie ihre letzten Kraftreserven und setzten die Gastgeber ziemlich unter Druck. Dabei hatte die Elf von Robin Cordes zunehmend Probleme, die schnellen Tempogegenstöße zu unterbinden. Einer dieser missglückten Versuche führte dann letztlich zu den beiden Platzverweisen.

Wer aber meinte, jetzt würde sich das Blatt endgültig zugunsten der Gäste wenden, hatte die ungeheure Moral der Heeslinger nicht bedacht. Die verbleibenden neun Spieler warfen noch einmal alles in eine Waagschale und stemmten sich mit Erfolg gegen einen weiteren Treffer, „Die Platzverweise sind ärgerlich, aber was zählt, ist die unglaubliche Moral, mit der wir in den letzten 20 Minuten aufgetreten sind. Das ist es, was heute Abend zählt“, so Robin Cordes gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.