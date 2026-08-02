Heeslingens Pokaltraum bereits wieder ausgeträumt

– Foto: Thies Meyer

Der Heeslinger SC ist erneut an der ersten Hürde des Niedersachsenpokals gescheitert. Bei hochsommerlichen Temperaturen unterlag die Mannschaft von Nico Matern dem Ligakonkurrenten, SC Spelle-Venhaus, mit 0:1.

Das Duell gegen die Mannschaft von Henry Hupe entpuppte sich von Beginn an als die erwartet schwere Aufgabe. Doch die Gäste aus Heeslingen waren hellwach und offenbarten in den ersten 45 Minuten keinerlei Schwächen in der Defensive, so dass der gastgebende Sportclub zwar optisch überlegen war, aber in der Offensive die nötige Durchschlagskraft vermissen ließ.

Der Heeslinger SC ist erneut an der ersten Hürde des Niedersachsenpokals gescheitert. Bei hochsommerlichen Temperaturen unterlag die Mannschaft von Nico Matern dem Ligakonkurrenten, SC Spelle-Venhaus, mit 0:1.

Keine nennenswerten Torchancen bei beiden Teams



„Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt. Allerdings hatte Spelle einfach zu viele Ballbesitzphasen. Glücklicherweise konnten sie daraus kein Kapital schlagen. Ich meine, ich hätte zwei Distanzschüsse der Gastgeber gezählt. Das war es dann aber auch", so Nico Matern zum Verlauf der ersten Halbzeit, in der sich sein Team allerdings auch keine nennenswerten Chancen erspielen konnte.



„Das war heute so ein typisches 1:0-Spiel nach dem Motto: Wer den ersten Treffer erzielt, der gewinnt die Partie. Natürlich machen wir uns mega enttäuscht auf den Heimweg, aber das soll auch so sein.“Nico Matern, Trainer Heeslinger SC

Das änderte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit. Der HSC kam mit neuem Elan aus der Pause und übernahm zunächst die Regie im Getränke-Hoffmann-Stadion. „Wir hatten ganz starke 20 Minuten und hatten durchaus die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Nach 20 Minuten war der Schwung aber leider wieder dahin und beide Mannschaften haben sich bereits wie in den ersten 45 Minuten nahezu egalisiert“, so Matern, dessen Defensivabteilung sich in der 78. Minute den einen entscheidenden Fehler leistete.

HSC bleibt trotz aller Bemühungen ohne Erfolg



Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung schalteten die Platzherren sofort um, leiteten ihrerseits einen Konter ein und gingen durch Anton Popov mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase agierte der HSC deutlich offensiver und drängte auf den Ausgleich, aber trotz aller Bemühungen blieb es bei der knappen Führung der Gastgeber, die in dieser Phase durchaus die Chance hatten, auf 2:0 zu erhöhen. Aber einmal mehr bot Jeroen Gies eine starke Leistung im HSC-Gehäuse und verhinderte einen weiteren Treffer der Gastgeber.

„Das war heute so ein typisches 1:0-Spiel nach dem Motto: Wer den ersten Treffer erzielt, der gewinnt die Partie. Natürlich machen wir uns mega enttäuscht auf den Heimweg, aber das soll auch so sein. Andererseits haben wir gegen ein Topteam der Liga bis auf den einen Fehler sehr gut mitgehalten.