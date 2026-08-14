Heeslingen will den Auftaktsieger ausbremsen

– Foto: Lennart Blömer

Am zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die positiv in die Saison gestartet sind. Der Heeslinger SC gewann sein Auftaktspiel mit 3:0, Eintracht Braunschweig II setzte sich mit 3:2 gegen den Lüneburger SK Hansa durch.

Eintracht Braunschweig II belegt nach dem Auftaktsieg gegen den Lüneburger SK Hansa Rang fünf. Die U23 hat ebenfalls drei Punkte, weist allerdings mit 3:2 die etwas schlechtere Tordifferenz auf. Gegen Lüneburg musste die Mannschaft zweimal den Ausgleich hinnehmen, ehe Arda Aksac in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.

Der Heeslinger SC geht mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 3:0 in das Duell. Am ersten Spieltag gewann die Mannschaft beim Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld mit 3:0. Damit steht Heeslingen nach dem ersten Spieltag auf Rang zwei der Tabelle.

Braunschweig reist mit drei Punkten an

Für die Mannschaft von Uwe Möhrle ist die Partie in Heeslingen die erste Auswärtsaufgabe der neuen Oberliga-Saison. Der Gastgeber hat dagegen nach dem erfolgreichen Auftakt die Möglichkeit, den zweiten Sieg einzufahren.

Die Ausgangslage ist damit klar: Beide Teams haben drei Punkte auf dem Konto, Heeslingen geht aufgrund des besseren Torverhältnisses als Tabellenzweiter in den zweiten Spieltag, Braunschweig als Fünfter. Das direkte Duell bietet somit früh in der Saison die Möglichkeit, sich im oberen Tabellenbereich festzusetzen.